Миколаївська спортсменка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу

Миколаївська спортсменка Катерина Садурська встановила рекорд на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у грецькій Каламаті. У дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF) вона занурилася на рекордні 80 метрів.

Також вона здобула золото у вільному зануренні по тросу (FIM) з результатом 95 метрів 32-річна українка втретє поспіль стала чемпіонкою світу у цій дисципліні, повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.

Катерина Садурська на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у Греції, фото: опублікувало Міністерство молоді та спорту України Катерина Садурська на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у Греції, фото: опублікувало Міністерство молоді та спорту України

«І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу», — написала спортсменка у соцмережах.

На рахунку Катерини Садурської на світовій першості у Греції ще й національний рекорд (103 м) у зануренні в моноласті. У цій дисципліні вона посіла четверте місце.

Катерина Садурська на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у Греції, фото: опублікувало Міністерство молоді та спорту України Катерина Садурська на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у Греції, фото: опублікувало Міністерство молоді та спорту України

Нагадаємо, що у 2023 році плавчиня Катерина Садурська здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.

Також у липні минулого року вона у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів занурилася на 77 метрів встановивши новий світовий рекорд.