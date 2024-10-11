Миколаївська спортсменка Садурська встановила новий світовий рекорд у фрідайвінгу
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- Марія Хаміцевич
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10:14, 11 жовтня, 2024
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Миколаївська спортсменка Катерина Садурська встановила рекорд на чемпіонаті світу з глибинного фрідайвінгу у грецькій Каламаті. У дисципліні «постійна вага без ласт» (CNF) вона занурилася на рекордні 80 метрів.
Також вона здобула золото у вільному зануренні по тросу (FIM) з результатом 95 метрів 32-річна українка втретє поспіль стала чемпіонкою світу у цій дисципліні, повідомили в Міністерстві молоді та спорту України.
«І, як і всі свої попередні перемоги, цю я присвячую Україні, нашим захисникам і всім, хто бореться за нашу свободу», — написала спортсменка у соцмережах.
На рахунку Катерини Садурської на світовій першості у Греції ще й національний рекорд (103 м) у зануренні в моноласті. У цій дисципліні вона посіла четверте місце.
Нагадаємо, що у 2023 році плавчиня Катерина Садурська здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.
Також у липні минулого року вона у дисципліні пірнання з постійною вагою без ластів занурилася на 77 метрів встановивши новий світовий рекорд.
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