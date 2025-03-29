Спортсменка з Миколаєва Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор
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- Анна Гакман
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11:35, 29 березня, 2025
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Спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор.
Як повідомляє «Спортивна назва», в Ченду відбувся 2-й етап Серії Всесвітніх ігор – тестові змагання перед головним стартом неолімпійських видів спорту.
У дисципліні «динаміка без ласт» Катерина подолала 172,5 метра. Таким чином, вона здобула першу медаль для української збірної на цих змаганнях.
Нагадаємо, у грудні 2024 року, Катерина Садурська на затримці дихання занурилася без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі. Вона встановила вже другий світовий рекорд. У 2023 році плавчиня здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.
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