Спортсменка з Миколаєва Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор

Миколаївська спортсменка Катерина Садурська здобула срібло на Серії Всесвітніх ігор, фото з телеграм-каналу «Спортивна назва»

Спортсменка з Миколаєва Катерина Садурська стала срібною призеркою Серії Всесвітніх ігор.

Як повідомляє «Спортивна назва», в Ченду відбувся 2-й етап Серії Всесвітніх ігор – тестові змагання перед головним стартом неолімпійських видів спорту.

У дисципліні «динаміка без ласт» Катерина подолала 172,5 метра. Таким чином, вона здобула першу медаль для української збірної на цих змаганнях.

Нагадаємо, у грудні 2024 року, Катерина Садурська на затримці дихання занурилася без ласт на глибину 84 метри, що дорівнює чверті висоти Ейфелевої вежі. Вона встановила вже другий світовий рекорд. У 2023 році плавчиня здобула першість у дисципліні вільного занурення на змаганнях у Гондурасі, пірнувши на 97 метрів.