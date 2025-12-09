«Дорогу нескореним VI»: у Миколаєві пройшов турнір з єдиноборств, присвячений полеглим захисникам

У Миколаєві пройшов турнір з єдиноборств «Дорогу нескореним VI». Фото: Миколаївська міська рада

У неділю, 7 грудня, у Миколаєві відбувся шостий традиційний турнір «Дорогу нескореним», присвячений вшануванню пам’яті воїнів, які загинули, захищаючи Україну. В октагоні зустрілися військовослужбовці, ветерани та професійні спортсмени з різних регіонів України: Одеси, Львова, Києва, Вінниці, Дніпра, Миколаєва та Херсона.

Як зазначили в Миколаївській міській раді, це були перші змагання у межах турніру, що пройшли в умовах повномасштабного вторгнення. Подію організували в залі спорткомплексу «Надія».

Учасників та гостей заходу привітали Миколаївський міський голова Олександр Сєнкевич, начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, командир підрозділу ГУР МО «Химера» Олександр Капшин, керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко, речниця СБУ в Миколаївській області Яна Конопелько та організатори турніру Олег Обревко й Олександр Глущенко.

Олег Обревко нагадав, що раніше турнір традиційно відкривав його друг — наразі вже загиблий військовий Денис Янтар.

— П’ятий турнір для нього був останнім. Цей турнір завжди проводиться на честь воїнів, що загинули, захищаючи нашу країну, — повідомив він.

Цьогорічна програма включала 14 поєдинків із пара-джиу-джитсу, боксу та ММА у різних вагових категоріях:

BJJ (пара-джиу-джитсу)

Олексій Бобчинець (Одеса) — Назар Скиба (Миколаїв)

Євген Куліков (Одеса) — Едуард Скидан (Миколаїв)

Бокс

Роман Здебський (Львів) — Євген Котенко (Херсон)

Максим Ягуфаров (Вінниця) — Тимур Бурцев (Миколаїв)

Олександр Чумаченко (Дніпро) — Павло Лукʼянов (Миколаїв)

ММА

Юрій Лига (Одеса) — Володимир Шевченко (Вознесенськ)

Стас Бабчинський (Київ) — Єфрат Авдоян (Одеса)

Дмитро Григораш (Вінниця) — Данило Сумський (Херсон)

Михайло Вихристюк (Київ) — Влад Грідасов (Херсон)

Артур Унгуряну (Одеса) — Олег Крохмаль (Миколаїв)

Максим Цупренко — Єгор Борисов (Херсон)

Олександр Мосін — Віталій Красножон (Миколаїв)

Дмитро Гусак — Влад Шемонаєв (Херсон)

Зокрема, як розповідають на сторінці 39 окремої бригади берегової оборони в соцмережах, серед серед переможців з пара-джиу-джитсу був Євген Кулікова. Боєць колишнього четвертого батальйону, отримав поранення, втратив кінцівку. Після протезування він не лише повернувся до спорту, а готується знов приєднатися до війська. А у ваговій категорії 84 кілограм з ММА тріумфальним став бій для головного сержанту артилерійського дивізіону Дмитра Гусака. Він не змагався вже 4 роки, а на підготовку мав лише два місяці. Дмитро виграв бій технічним нокаутом у другому раунді.

Під час заходу організатори також вручили подяки та грамоти військовим і волонтерам. Миколаївському спортсмену та захиснику Асману Гаджиєву посмертно присвоїли чорний пояс.

У межах турніру організатори провели аукціон на підтримку захисників і захисниць України. Загалом вдалося зібрати понад 2 тисячі доларів.

Захід провели за підтримки організацій «BRO za BRO», ГО «Г.А.Р.Т.», VATAGA Boxing Promotions, Миколаївської міської ради, Миколаївської ОВА, Управління СБУ в Миколаївській області, підрозділу ГУР МО «Химера», ММА Club Mykolaiv, MMA PRO UKRAINE, Одеської федерації ММА України та ГО «Південний захист».

Нагадаємо, раніше Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові.