Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради

Боксери з Миколаєва Максим Кушнірук та Кирило Царапора здобули призові місця на XXIII відкритому Всеукраїнському турнірі.

Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту міської ради.

Змагання пройшли у Львові з 4 по 7 грудня, і були присвячені пам’яті загиблих воїнів-спецпризначенців Національної гвардії України.

Вихованець СДЮСШОР №6 Максим Кушнірук виборов 1 місце, а Кирило Царапора посів 3 місце. Обох спортсменів тренує Віталій Бакалець.

