Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові
19:24, 08 грудня, 2025
Боксери з Миколаєва Максим Кушнірук та Кирило Царапора здобули призові місця на XXIII відкритому Всеукраїнському турнірі.
Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту міської ради.
Змагання пройшли у Львові з 4 по 7 грудня, і були присвячені пам’яті загиблих воїнів-спецпризначенців Національної гвардії України.
Вихованець СДЮСШОР №6 Максим Кушнірук виборов 1 місце, а Кирило Царапора посів 3 місце. Обох спортсменів тренує Віталій Бакалець.
Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відбулося відкриття Кубку міського голови з боксу серед юнаків та юніорів.
