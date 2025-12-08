  • понеділок

Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові

Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради

Боксери з Миколаєва Максим Кушнірук та Кирило Царапора здобули призові місця на XXIII відкритому Всеукраїнському турнірі.

Про це повідомили в управлінні у справах фізичної культури і спорту міської ради.

Змагання пройшли у Львові з 4 по 7 грудня, і були присвячені пам’яті загиблих воїнів-спецпризначенців Національної гвардії України.

Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради
Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської радиМиколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради
Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської радиМиколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради
Миколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської радиМиколаївські боксери вибороли медалі на всеукраїнському турнірі у Львові. Фото: Управління у справах фізичної культури і спорту міської ради

Вихованець СДЮСШОР №6 Максим Кушнірук виборов 1 місце, а Кирило Царапора посів 3 місце. Обох спортсменів тренує Віталій Бакалець.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві відбулося відкриття Кубку міського голови з боксу серед юнаків та юніорів.

