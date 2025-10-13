У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу: переможці отримували по ₴2 тис.
Днями у Миколаєві відбулося відкриття Кубку міського голови з боксу серед юнаків та юніорів.
Як повідомили у пресслужбі мерії, цьогоріч турнір проводився у форматі матчевої зустрічі між командами Миколаєва та Кропивницького.
Спонсори турніру встановили призовий фонд: одна тисяча гривень за перше місце та 500 гривень за друге у кожному поєдинку. Міський голова додатково подвоїв грошову винагороду зі власних коштів.
Всього у турнірі відбулося 15 двобоїв у різних вагових категоріях.
Нагадаємо, що раніше у Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.
