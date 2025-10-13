  • понеділок

У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу: переможці отримували по ₴2 тис.

У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада

Днями у Миколаєві відбулося відкриття Кубку міського голови з боксу серед юнаків та юніорів.

Як повідомили у пресслужбі мерії, цьогоріч турнір проводився у форматі матчевої зустрічі між командами Миколаєва та Кропивницького.

У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада

Спонсори турніру встановили призовий фонд: одна тисяча гривень за перше місце та 500 гривень за друге у кожному поєдинку. Міський голова додатково подвоїв грошову винагороду зі власних коштів.

Всього у турнірі відбулося 15 двобоїв у різних вагових категоріях.

У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада
У Миколаєві пройшов Кубок міського голови з боксу. Фото: Миколаївська міська рада

Нагадаємо, що раніше у Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків.

