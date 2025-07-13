У Миколаєві пройшов Кубок області з боксу серед юнаків. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків. Змагання відбувалися 11 і 12 липня. У них брали участь хлопці 2011–2014 років народження.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Турнір стартував урочистим парадом, виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання в пам’ять про полеглих захисників.

Юні боксери продемонстрували витримку, силу духу та справжній спортивний характер. У кожній ваговій категорії визначили переможців:

Серед юнаків 2011–2012 року народження:

40 кг — Даніїл Половиненко

42 кг — Артем Аверін

44 кг — Михайло Солодовніков

46 кг — Данило Тарасов

48 кг — Кирило Єрохин

50 кг — Роман Омельченко

52 кг — Борис Данілюк

54 кг — Едуард Кім

57 кг — Тимур Шавокін

60 кг — Степан Мунч

63 кг — Максим Супрунов

66 кг — Владислав Криволуцький

70 кг — Андрій Стадниченко

90 кг — Вадим Лубенець

Серед дівчат — Анастасія Гончарова (60 кг)

Серед юнаків 2013–2014 року народженн:

32 кг — Максим Бальман

38 кг — Ратмір Алізаде

40 кг — Михайло Єфімцев

42 кг — Дмитро Лагунов

44 кг — Валентин Кустов

50 кг — Артем Нікора

54 кг — Сергій Марущак

57 кг — Нікіта Прокопчук

70 кг — Артем Йоні

Нагадаємо, боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України.