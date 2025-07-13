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У Миколаєві пройшов Кубок області з боксу серед юнаків

У Миколаєві пройшов Кубок області з боксу серед юнаків. Фото: Миколаївська ОВАУ Миколаєві пройшов Кубок області з боксу серед юнаків. Фото: Миколаївська ОВА

У Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків. Змагання відбувалися 11 і 12 липня. У них брали участь хлопці 2011–2014 років народження.

Про це повідомили в Миколаївській ОВА.

Турнір стартував урочистим парадом, виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання в пам’ять про полеглих захисників.

Юні боксери продемонстрували витримку, силу духу та справжній спортивний характер. У кожній ваговій категорії визначили переможців:

Серед юнаків 2011–2012 року народження:

  • 40 кг — Даніїл Половиненко
  • 42 кг — Артем Аверін
  • 44 кг — Михайло Солодовніков
  • 46 кг — Данило Тарасов
  • 48 кг — Кирило Єрохин
  • 50 кг — Роман Омельченко
  • 52 кг — Борис Данілюк
  • 54 кг — Едуард Кім
  • 57 кг — Тимур Шавокін
  • 60 кг — Степан Мунч
  • 63 кг — Максим Супрунов
  • 66 кг — Владислав Криволуцький
  • 70 кг — Андрій Стадниченко
  • 90 кг — Вадим Лубенець

Серед дівчат — Анастасія Гончарова (60 кг)

Серед юнаків 2013–2014 року народженн:

  • 32 кг — Максим Бальман
  • 38 кг — Ратмір Алізаде
  • 40 кг — Михайло Єфімцев
  • 42 кг — Дмитро Лагунов
  • 44 кг — Валентин Кустов
  • 50 кг — Артем Нікора
  • 54 кг — Сергій Марущак
  • 57 кг — Нікіта Прокопчук
  • 70 кг — Артем Йоні

Нагадаємо, боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України.

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