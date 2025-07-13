У Миколаєві пройшов Кубок області з боксу серед юнаків
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- Аліна Квітко
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14:47, 13 липня, 2025
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У Миколаєві пройшов Кубок Миколаївської області з боксу серед юнаків. Змагання відбувалися 11 і 12 липня. У них брали участь хлопці 2011–2014 років народження.
Про це повідомили в Миколаївській ОВА.
Турнір стартував урочистим парадом, виконанням Державного Гімну України та хвилиною мовчання в пам’ять про полеглих захисників.
Юні боксери продемонстрували витримку, силу духу та справжній спортивний характер. У кожній ваговій категорії визначили переможців:
Серед юнаків 2011–2012 року народження:
- 40 кг — Даніїл Половиненко
- 42 кг — Артем Аверін
- 44 кг — Михайло Солодовніков
- 46 кг — Данило Тарасов
- 48 кг — Кирило Єрохин
- 50 кг — Роман Омельченко
- 52 кг — Борис Данілюк
- 54 кг — Едуард Кім
- 57 кг — Тимур Шавокін
- 60 кг — Степан Мунч
- 63 кг — Максим Супрунов
- 66 кг — Владислав Криволуцький
- 70 кг — Андрій Стадниченко
- 90 кг — Вадим Лубенець
Серед дівчат — Анастасія Гончарова (60 кг)
Серед юнаків 2013–2014 року народженн:
- 32 кг — Максим Бальман
- 38 кг — Ратмір Алізаде
- 40 кг — Михайло Єфімцев
- 42 кг — Дмитро Лагунов
- 44 кг — Валентин Кустов
- 50 кг — Артем Нікора
- 54 кг — Сергій Марущак
- 57 кг — Нікіта Прокопчук
- 70 кг — Артем Йоні
Нагадаємо, боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України.
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