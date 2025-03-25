Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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13:50, 25 березня, 2025
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Миколаївські спортсмени стали призерами юніорського чемпіонату України з боксу. Змагання пройшли з 17 до 24 березня в Хмельницькому.
Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.
«За підсумками турніру миколаївські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності», — йдеться в повідомленні.
Так, Назар Ключко виборов срібло у ваговій категорії до 60 кілограмів. Тренує спортсмена Володимир Букалов.
Крім того, Ростислав Грицевич став бронзовим призером у ваговій категорії до 46 кілограмів. Тренер: Петро Мисаренко.
Раніше, миколаївський спортсмен Максим Зіневич виборов золото на на чемпіонаті України з боксу.
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