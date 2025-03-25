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Боксери з Миколаєва здобули нагороди на юніорському чемпіонаті України

Миколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВА

Миколаївські спортсмени стали призерами юніорського чемпіонату України з боксу. Змагання пройшли з 17 до 24 березня в Хмельницькому.

Про це повідомили у пресслужбі Миколаївської ОВА.

«За підсумками турніру миколаївські боксери продемонстрували високий рівень підготовки та майстерності», — йдеться в повідомленні.

Так, Назар Ключко виборов срібло у ваговій категорії до 60 кілограмів. Тренує спортсмена Володимир Букалов.

Крім того, Ростислав Грицевич став бронзовим призером у ваговій категорії до 46 кілограмів. Тренер: Петро Мисаренко.

Миколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВА
Миколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВАМиколаївські спортсмени на юніорському чемпіонаті України з боксу. Фото: Миколаївська ОВА

Раніше, миколаївський спортсмен Максим Зіневич виборов золото на на чемпіонаті України з боксу.

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