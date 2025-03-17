Боксер з Миколаївщини виборов золото на чемпіонаті України
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- Даріна Мельничук
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17:41, 17 березня, 2025
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Миколаївський спортсмен Максим Зіневич виборов золото на на чемпіонаті України з боксу серед чоловіків та жінок (еліта).
Про це повідомляє Миколаївська міська рада.
Зазначається, що чемпіонат відбувався в Одесі, з 9 до 16 березня. У боротьбі за чемпіонське звання вихованець СДЮСШОР 6 здолав суперника та здобув золоту нагороду у ваговій категорії до 75 кілограм.
Тренує боксера Віталій Бакалець.
Нагадаємо, 28 лютого, відбулось відкриття чемпіонату з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Понад 100 боксерів з Миколаєва, Арбузинки, Південноукраїнську, Первомайську, Баштанки та Нової Одеси взяли участь у турнірі.
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