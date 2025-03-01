У Миколаєві відбувся обласний турнір з боксу серед юнаків, юніорів та молоді

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

У пʼятницю, 28 лютого, відбулось урочисте відкриття чемпіонату з боксу серед спортсменів Миколаївської області.

Змагання проходили у спортивній залі Чорноморського національного університету імені Петра Могили, повідомляє кореспондентка «МикВісті».

Понад 100 боксерів з Миколаєва, Арбузинки, Південноукраїнську, Первомайську, Баштанки та Нової Одеси взяли участь у турнірі. Це юнаки, юніори та молодь віком від 13 до 17 років.

За словами перший віцепрезидента Федерації боксу Миколаївської області Віталія Волкова, це відбірковий обласний чемпіонат перед чемпіонатом України, який проходить 2-3 рази на рік.

Він додав, що на змаганнях виступили боксери із різних спортивних шкіл Миколаєва. Зокрема, у турнірі змагались борці із спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву №6, комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Олімп», дитячо-юнацької спортивної школи з єдиноборств та обласної комунальної комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

На відкриття змагань завітали перший заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Георгій Решетілов та начальник управління молоді та спорту Миколаївської обласної військової адміністрації Михайло Ніколаєв, а також ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко.

Виконувач обовʼязків декана факультету фізичного виховання та спорту ЧНУ імені Петра Могили Віталій Вербицький зазначив, що такими змаганнями вшановуються памʼять військових, які захищали Україну.



«На Миколаївщині вихована величезна кількість відомих спортсменів, які приймали участь і до сьогодні приймають участь у міжнародний змаганнях, чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу та Олімпійських іграх. Серед спортсменів, які захищають честь нашої держави дуже багато відомих боксерів. Цими змаганнями ми вшановуємо всіх воїнів, які загинули захищаючи нашу країну. А також ці змагання підтверджують, що ще не вмерла в Україні, ані сила, ані слава, ані воля», — сказав Віталій Вербицький.

Фоторепортаж

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Віцепрезидент Федерації боксу Миколаївської області Віталій Волков Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Виконувач обовʼязків декана факультету фізичного виховання та спорту ЧНУ імені Петра Могили Віталій Вербицький. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Ректор Чорноморського національного університету імені Петра Могили Леонід Клименко. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Перший заступник начальника Миколаївської військової адміністрації Георгій Решетілов. Фото: «МикВісті»

Турнір з боксу серед спортсменів Миколаївської області. Фото: «МикВісті»

Нагадаємо, 30 перспективних спортсменів із Миколаївської області увійшли до штатної команди резерву з олімпійських видів спорту на 2025 рік. А 50 найкращих миколаївських спортсменів отримуватимуть стипендії.