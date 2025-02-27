30 спортсменів із Миколаївщини увійшли до резервної олімпійської команди, а 50 — отримуватимуть стипендії

Медалі за спортивні досягнення. Ілюстративне фото: КОДА

30 перспективних спортсменів із Миколаївської області увійшли до штатної команди резерву з олімпійських видів спорту на 2025 рік. А 50 найкращих миколаївських спортсменів отримуватимуть стипендії.

Як повідомляє Миколаївська ОВА, ця команда функціонує при управлінні молоді та спорту та об’єднує спортсменів віком до 23 років, які входять до складу національних збірних України. Зі спортсменами уклали трудові договори, вони отримуватимуть заробітну плату й екіпірування.

«Розвиваємо та підтримуємо талановитих спортсменів регіону!», — зазначив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

До команди увійшли спортсмени-інструктори за такими видами спорту:

Тхеквондо — Самір Мірзоєв, Сімур Мірзоєв.

Стрибки у воду — Роман Галікберов.

Вітрильний спорт — Іван Антіпін.

Фехтування — Кіра Пронь, Максим Коржовий, Вікторія Коротченко, В’ячеслав Дзюба, Даніїл Скороход, Артем Коржовой-Лернер, Микита Асташов, Мілана Степовик.

Велоспорт — Єлизавета Фролова, Богдан Бориславський, Анастасія Петрук, Юлія Пчелінцева, Ярослава Хміляр, Єлизавета Голод, Анна Колижук, Єлизавета Казакова.

Веслування на байдарках і каное — Олександр Гарцев, Оксана Цомпель, Давид Лупін.

Бадмінтон — Марія Корягіна, Владислав Кунін, Іван Царегородцев, Ярослава Ванцаровська.

Греко-римська боротьба — Максут Султанов.

Легка атлетика — Андрій Куліуш, Антон Сміян.

Також 50 найкращих спортсменів Миколаївщини, які досягли високих результатів у минулому році, у 2025-му отримуватимуть стипендії від обласної влади.

Спортсмени, шо увійшли до складу штатної команди резерву. Колаж: Миколаївська ОВА

Нагадаємо, що спортсмени з Миколаївщини здобули сім нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики.