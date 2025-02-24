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Миколаївські легкоатлети вибороли 7 медалей на чемпіонаті України

Спортсмени з Миколаївщини здобули сім нагород на чемпіонаті України з легкої атлетики, що відбувся 21-23 лютого у Києві.

Вони виступали у змаганнях серед дорослих і молоді в приміщенні, а також у чемпіонаті України з багатоборства, повідомили в Управлінні у справах фізичної культури і спорту Миколаївської міської ради.

Золоті нагороди вибороли:

  • Віктор Волкорєзов — у бігу на 400 метрів з результатом 49.80 секунди.
  • Андрій Куліуш — у потрійному стрибку серед молоді з результатом 15.09 метра. Також він посів друге місце серед дорослих у цій дисципліні.
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММРЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММР
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММРЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММР
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММРЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММР

Срібло здобула команда Миколаївщини в естафетному бігу 4×400 метрів (молодь) у складі Нікіти Колосовича, Віталія Карпенка, Антона Сміяна та Віктора Волкорєзова з результатом 3:27.06.

Серед інших учасників:

  • Антон Сміян — четверте місце в бігу на 800 метрів (1:57.61).
  • Богдан Борскевич — п’яте місце серед молоді у потрійному стрибку (13.53 метра).
  • Яна Жураківська — шосте місце в бігу на 400 метрів (59.44 секунди) та шосте місце на 800 метрів (2:20.50).
  • Марія Боброва — дев’яте місце у п’ятиборстві (2752 очки).
  • Андрій Ходовський — восьме місце серед молоді у бігу на 60 метрів (7.10 секунди).
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММРЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММР
Легкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММРЛегкоатлети з Миколаївщини на чемпіонаті України, фото: Управління спорту ММР

Легкоатлети представляли МСДЮСШОР з легкої атлетики.

Нагадаємо, що 15 лютого в Одесі відбувся Кубок України з легкої атлетики у приміщенні де спортсмени з Миколаєва також здобули сім нагород.

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