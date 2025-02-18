Легкоатлети з Миколаєва здобули 7 нагород на кубку України

Переможці турніру з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Переможці турніру з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради Переможці турніру з легкої атлетики. Фото: пресслужба Миколаївської міської ради

15 лютого в Одесі відбувся Кубок України з легкої атлетики у приміщенні. Спортсмени з Миколаєва здобули сім нагород.

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, легкоатлети тренуються в МСДЮСШОР з легкої атлетики.

Золото з бігу на 60 метрів здобув Андрій Ходовський. Його тренують Алла Ковпак, Марина Чумаченко. Юрій Грипіч зайняв друге місце у цій дисципліні. Його тренери Ірина Шаповалова, Вікторія Тамбовцева, Вікторія Кілярська. Бронза у цій дисципліну у Андрія Василевського та його тренерів Ірини Шаповалової, Вікторії Кілярської. Такий самий результат і у Нікіти Колосовича, його тренують Юрій Грицак, Олександра Олійник.

Марія Боброва стала першою зі стрибків у висоту. Її тренери Юрій Грицак, Олександра Олійник, Леонід Боровський

Срібна нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова. Його тренери Юрій Грицак, Олександра Олійник. Яна Жураківська також зайняла друге місце в цьому змаганні. Її тренують Юрій Грицак, Олександра Олійник.

Нагадаємо, що раніше у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів, де вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.