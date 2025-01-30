Легкоатлети з Миколаєва здобули 4 нагороди на чемпіонаті України

Легкоатлети беруть участь у чемпіонаті, який проходив в Києві. Фото: Миколаївська міська рада

25-26 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.

Як повідомили у пресслужбі мерії, вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.

Так, золото та срібло здобув Андрій Куліуш у змаганнях з потрійного стрибку в двох різних категоріях. Тренують його Юрій Сергієнко та Олена Холоша.

Бронзова нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова. Його тренери Юрій Грицак та Олександра Олійник.

Антон Сміян виборов бронзу з бігу на 800 метрів. Тренують спортсмена Марина Чумаченко та Алла Ковпак.

Нагадаємо, що миколаївський легкоатлет став срібним призером турніру «Кубок Білої Пантери».