Легкоатлети з Миколаєва здобули 4 нагороди на чемпіонаті України
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- Світлана Іванченко
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13:36, 30 січня, 2025
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25-26 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.
Як повідомили у пресслужбі мерії, вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.
Так, золото та срібло здобув Андрій Куліуш у змаганнях з потрійного стрибку в двох різних категоріях. Тренують його Юрій Сергієнко та Олена Холоша.
Бронзова нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова. Його тренери Юрій Грицак та Олександра Олійник.
Антон Сміян виборов бронзу з бігу на 800 метрів. Тренують спортсмена Марина Чумаченко та Алла Ковпак.
Нагадаємо, що миколаївський легкоатлет став срібним призером турніру «Кубок Білої Пантери».
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