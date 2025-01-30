  • четвер

    30 січня, 2025

  • 9.6°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 30 січня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 9.6° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Легкоатлети з Миколаєва здобули 4 нагороди на чемпіонаті України

Легкоатлети беруть участь у чемпіонаті, який проходив в Києві. Фото: Миколаївська міська радаЛегкоатлети беруть участь у чемпіонаті, який проходив в Києві. Фото: Миколаївська міська рада

25-26 січня у Києві відбувся командний чемпіонат України з легкої атлетики у приміщенні та чемпіонат з багатоборства серед дорослих, молоді та юніорів.

Як повідомили у пресслужбі мерії, вихованці Миколаївської спортивної школи з легкої атлетики вибороли чотири нагороди.

Так, золото та срібло здобув Андрій Куліуш у змаганнях з потрійного стрибку в двох різних категоріях. Тренують його Юрій Сергієнко та Олена Холоша.

Бронзова нагорода з бігу на 400 метрів у Віктора Волкорєзова. Його тренери Юрій Грицак та Олександра Олійник. 

Антон Сміян виборов бронзу з бігу на 800 метрів. Тренують спортсмена Марина Чумаченко та Алла Ковпак.

Нагадаємо, що миколаївський легкоатлет став срібним призером турніру «Кубок Білої Пантери». 

Останні новини про: Спорт

На Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання: результати змагань
Миколаївські борці здобули три нагороди на чемпіонаті у Кривому Розі
Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на змаганнях з фехтування
Реклама

Читайте також:

новини

Обрізку платанів на Соборній Миколаєва призупинили до прийняття нових правил

Альона Коханчук
новини

Миколаївці помітили зграю собак у дитячому містечку «Казка» — там відповіли, що це «винятковий випадок»

Юлія Бойченко
новини

«Потужність буде велика», — завод у Миколаєві перероблятиме будсміття ще для двох областей

Юлія Бойченко
новини

Бюджет Миколаєва на 2025 рік збільшився ₴46 млн за рахунок освітньої субвенції

Аліна Квітко
новини

Ще 9 тролейбусів з автономним ходом надійдуть до Миколаєва у травні 2025 року

Юлія Бойченко

Останні новини про: Спорт

Спортсмени з Миколаєва вибороли нагороди на змаганнях з фехтування
Миколаївські борці здобули три нагороди на чемпіонаті у Кривому Розі
На Миколаївщині відбувся відбірковий чемпіонат з плавання: результати змагань

Миколаївці помітили зграю собак у дитячому містечку «Казка» — там відповіли, що це «винятковий випадок»

«Екоінспекція не вжила жодних заходів»: «Миколаївські парки» переживають за «варварську» обрізку 13 дерев у місті

2 години тому

Головне сьогодні