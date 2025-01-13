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Миколаївський легкоатлет став срібним призером турніру «Кубок Білої Пантери»

Миколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської ради

Миколаївський легкоатлет Георгій Камінський завоював срібло на традиційному турнірі «Кубок Білої Пантери». 

Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, турнір проходив 11 січня у Києві. Спортсмени змагалися в чотирьох стрибкових дисциплінах та двох вікових категоріях.

Зазначається, що Георгій Камінський посів 2 місце зі стрибків з жердиною з результатом 2 м 60 см у категорії U16.

Миколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської ради
Миколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської ради
Миколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської радиМиколаївські спортсмени на турнірі з легкої атлетики. Фото: пресслужбі Миколаївської міської ради

Крім того, атлети з Миколаєва здобули наступні результати: 

Анна Чушкіна — 8 місце зі стрибків у висоту з результатом 1 м 45 см у категорії U16;

Олександра Федоренко — 12 місце зі стрибків у довжину з результатом 4 м 50 см у категорії U16;

Олександра Бондаренко — 22 місце зі стрибків у висоту з результатом 1 м 15 см у категорії U16.

Тренують спортсменів Микола Храпко, Марина Чумаченко, Алла Ковпак, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Ольга Дворак.

Раніше повідомлялось, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки світу у 2024 році в небігових дисциплінах за версією World Athletics. 

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