Миколаївський легкоатлет став срібним призером турніру «Кубок Білої Пантери»
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- Світлана Іванченко
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17:34, 13 січня, 2025
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Миколаївський легкоатлет Георгій Камінський завоював срібло на традиційному турнірі «Кубок Білої Пантери».
Як повідомили у пресслужбі Миколаївської міської ради, турнір проходив 11 січня у Києві. Спортсмени змагалися в чотирьох стрибкових дисциплінах та двох вікових категоріях.
Зазначається, що Георгій Камінський посів 2 місце зі стрибків з жердиною з результатом 2 м 60 см у категорії U16.
Крім того, атлети з Миколаєва здобули наступні результати:
Анна Чушкіна — 8 місце зі стрибків у висоту з результатом 1 м 45 см у категорії U16;
Олександра Федоренко — 12 місце зі стрибків у довжину з результатом 4 м 50 см у категорії U16;
Олександра Бондаренко — 22 місце зі стрибків у висоту з результатом 1 м 15 см у категорії U16.
Тренують спортсменів Микола Храпко, Марина Чумаченко, Алла Ковпак, Вікторія Тамбовцева, Ірина Шаповалова, Ольга Дворак.
Раніше повідомлялось, що українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки світу у 2024 році в небігових дисциплінах за версією World Athletics.
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