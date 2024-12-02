World Athletics-2024: Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою світу у небігових дисциплінах

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою світу у небігових дисциплінах 2024 року. Фото: Manon Cruz, REUTERS

Українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх отримала звання найкращої легкоатлетки світу у 2024 році в небігових дисциплінах за версією World Athletics.

Про це повідомила Міжнародна федерація легкої атлетики.

У боротьбі за титул українка обійшла олімпійську чемпіонку з семиборства Нафіссату Тіам із Бельгії. Для Ярослави це перша перемога в номінації після трьох років поспіль серед претенденток.

Слід зазначити, що вперше за 37 років існування премії найкращою легкоатлеткою у небігових дисциплінах визнали українську спортсменку.

У сезоні 2024 року українська легкоатлетка Магучіх здобула своє перше олімпійське золото, виграла чемпіонат Європи, втретє поспіль перемогла у фіналі Діамантової ліги та встановила світовий рекорд у стрибках у висоту — 2,10 метри.

Раніше Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками 2024 року. Нагороду українська стрибунка у висоту отримала на церемонії European Athletics Awards.