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Ярослава Магучіх визнана найкращою легкоатлеткою Європи

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи. Фото: European AthleticsЯрослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи. Фото: European Athletics

Ярослава Магучіх стала найкращою легкоатлеткою Європи за підсумками 2024 року. Нагороду українська стрибунка у висоту отримала на церемонії European Athletics Awards.

Про це повідомляє Суспільне. Спорт.

На цю нагороду також претендували Фемке Бол, Сіфан Хассан, Ємісі Огунлеє, Надя Баттоклетті, Нафіссату Тіам, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Наталія Качмарек і Сирена Самба-Маєла.

Для української спортсменки цей сезон став тріумфом: вона встановила новий світовий рекорд у стрибках у висоту з результатом 2,10 метра, виборола золоту медаль на Олімпійських іграх, стала чемпіонкою Європи та втретє поспіль завоювала титул переможця Діамантової ліги. 

При цьому Ярослава Магучіх вперше в кар'єрі отримала головну нагороду від European Athletics. У сезонах 2022-го та 2023 років українка була фіналісткою номінації, але не ставала лауреаткою премії.

 «Це був найуспішніший сезон для мене. Справдилося багато мрій: світовий рекорд та олімпійське золото для України», — прокоментувала спортсменка на церемонії нагородження.

Слід відмітити, що це визнання для України — друге в історії: у 2013 році відзнаку «Легкоатлет року» отримав Богдан Бондаренко, також український стрибун у висоту й чемпіон світу.

Нагадаємо, що раніше Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) оголосила номінанток на звання найкращої атлетки 2024 року, серед них і українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024 передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».

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