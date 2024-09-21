Ярославу Магучіх номінували на премію найкращої легкоатлетки Європи у 2024 році

Ярослава Магучіх у 2024-му виграла усі старти, у яких брала участь. Фото: Getty Images

Федерація легкої атлетики Європи (European Athletics) оголосила номінанток на звання найкращої атлетки 2024 року, і серед них — українська стрибунка у висоту Ярослава Магучіх.

За почесну нагороду 23-річна українка конкуруватиме з дев'ятьма іншими спортсменками: Фемке Бол, Сіфан Хассан, Ємісі Огунлеє, Надя Баттоклетті, Нафіссату Тіам, Кілі Ходжкінсон, Малайка Міхамбо, Наталія Качмарек і Сирена Самба-Маєла.

Проголосувати можна до 29 вересня за цим посиланням.

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх посіла перше місце у фіналі стрибків у висоту на Олімпійських іграх-2024. Вона принесла Україні пʼяту медаль на цьогорічних Іграх.

Також Ярослава Магучіх встановила новий світовий рекорд у жіночих стрибках у висоту, взявши висоту 2,10 метра.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх, яка виборола золото Олімпіади-2024 передала 500 тисяч гривень на допомогу пораненим бійцям «Азову».