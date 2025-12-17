 Миколаївські спортсменки вибороли місця у чемпіонаті України зі синхронного плавання

  середа

    17 грудня, 2025

    Миколаїв

  17 грудня , 2025 середа

Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання

Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

У Києві на базі Центру «Liko Sportlife Olimpiyskyi» завершився Командний чемпіонат України з синхронного плавання — заключний старт спортивного сезону 2025 року.

Як повідомили в Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь 75 спортсменів у складі 8 команд, які представляли 5 регіонів України: Донецьку, Миколаївську, Одеську, Харківську області та місто Київ.

Збірна команда Миколаївської області виборола три призових місця у кількох видах програми:

  • 2 місце — довільна група
  • 3 місце — технічна група
  • 3 місце — акробатична група
Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА
Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВАСпортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання. Фото: Миколаївська ОВА

До складу команди увійшли: Анна Кірова, Анна Арсентьєва, Олександра Шумилова, Надія Шкварун, Вікторія Сульженко, Анна Дуднік, Яна Артеменко та Поліна Гуляєва.

Нагадаємо, раніше рапіристи з Миколаєва вибороли 3 медалі на всеукраїнських змаганнях у Києві.

