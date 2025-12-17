Спортсменки Миколаївщини стали призерками Командного чемпіонату України з синхронного плавання
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
20:45, 17 грудня, 2025
-
У Києві на базі Центру «Liko Sportlife Olimpiyskyi» завершився Командний чемпіонат України з синхронного плавання — заключний старт спортивного сезону 2025 року.
Як повідомили в Миколаївській ОВА, у змаганнях взяли участь 75 спортсменів у складі 8 команд, які представляли 5 регіонів України: Донецьку, Миколаївську, Одеську, Харківську області та місто Київ.
Збірна команда Миколаївської області виборола три призових місця у кількох видах програми:
- 2 місце — довільна група
- 3 місце — технічна група
- 3 місце — акробатична група
До складу команди увійшли: Анна Кірова, Анна Арсентьєва, Олександра Шумилова, Надія Шкварун, Вікторія Сульженко, Анна Дуднік, Яна Артеменко та Поліна Гуляєва.
Нагадаємо, раніше рапіристи з Миколаєва вибороли 3 медалі на всеукраїнських змаганнях у Києві.
Останні новини про: Спорт
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.