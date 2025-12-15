 Миколаївський спортсмен виграв бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо U-21

Спортсмен з Миколаївщини здобув бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо U-21

Спортсмен з Миколаївщини здобув бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо U-21. Фото: Миколаївська ОВАСпортсмен з Миколаївщини здобув бронзу на чемпіонаті Європи з тхеквондо U-21. Фото: Миколаївська ОВА

З 11 по 14 грудня у місті Приштина відбувався чемпіонат Європи з тхеквондо (ВТФ) серед молоді до 21 року. У змаганнях взяв участь і представник Миколаївської області Самір Мірзоєв, виборовши бронзову медаль.

Як зазначили в Миколаївській обласній військовій адміністрації, на шляху до нагороди Самір Мірзоєв переміг у чотирьох поєдинках, та вийшов до півфіналу турніру. У півфінальному бою він поступився спортсмену з Італії, посівши третє місце у ваговій категорії до 63 кілограм.

Нагадаємо, каратисти з Миколаєва стали призерами чемпіонату світу у Польщі.

Головне сьогодні