 Зеленський заявив, що позиції України та США про поділ територій наразі різняться

Клуб

У нас з США поки що різні позиції щодо поділу територій, — Зеленський

Зеленський заявив, що позиції України та США про поділ територій поки що різняться. Ілюстративне фото: Getty ImagesЗеленський заявив, що позиції України та США про поділ територій поки що різняться. Ілюстративне фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський повідомив, що в питанні поділу територій позиції США та України поки що відрізняються.

Про це він заявив під час пресконференції.

За його словами, американська сторона, як медіатор пропонуватиме різні шляхи для досягнення консенсусу.

— В нас різні позиції з Росією щодо територій… І я думаю, що американська сторона, як медіатор буде пропонувати різні кроки, щоб знайти хоч якийсь консенсус. Я хотів би, щоб в цих питаннях США продовжували бути в форматі медіації, — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави також розповів про зустрічі в Німеччині з представниками адміністрації президента США. Засідання тривало понад п’ять годин у неділю, 14 грудня, а в понеділок відбулися кілька раундів перемовин, які тривають й досі.

Зеленський зазначив, що питання територій складне, але важливо вести діалог, щоб знайти справедливе рішення.

— Важливо, щоб ми всі працювали на те, щоб такі питання були справедливі. Діалогу щодо територій було достатньо, поки що в нас різні позиції, але думаю, що колеги почули мою особисту позицію. Дуже радий, що міг особисто передати цю позицію, — сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що всі сторони готові працювати продуктивно для завершення війни з повагою до України.

Нагадаємо, що під час переговорів у Берліні американські переговірники Стів Віткофф і Джаред Кушнер тиснули на українську сторону, вимагаючи її відмовитися від підконтрольної Києву частини Донбасу як умови для початку мирних переговорів з Росією.

