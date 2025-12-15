 СБУ підірвала дронами підводний човен у Новоросійську

СБУ підірвала російську субмарину підводними дронами

Служба безпеки України підірвала російський підводний човен у порту Новоросійська. Для атаки використали підводні дрони Sub Sea Baby, внаслідок вибуху субмарина зазнала критичних пошкоджень і фактично виведена з бойового складу флоту РФ.

Про це повідомили в СБУ.

За даними спецслужби, йдеться про підводний човен класу 636.3 «Варшавянка». На його борту перебували чотири пускові установки крилатих ракет «Калібр», якими російські війська завдають ударів по території України.

У СБУ зазначають, що субмарина була змушена перебувати в порту Новоросійська через попередні успішні операції України із застосуванням надводних морських дронів Sea Baby. Саме вони витіснили російські кораблі та підводні човни з Севастопольської бухти в тимчасово окупованому Криму.

Вартість підводного човна класу «Варшавянка» оцінюють приблизно у 400 мільйонів доларів. Водночас через міжнародні санкції будівництво аналогічної субмарини для Росії нині може обійтися вже у близько 500 мільйонів доларів.

Цей клас підводних човнів також відомий під назвою «Чорна діра» — через здатність корпусу поглинати звуки та залишатися малопомітним для ворожих сонарів.

У СБУ підкреслили, що операцію спільно провели 13-те Головне управління військової контррозвідки СБУ та Військово-морські сили України.

Раніше підрозділи Сил безпілотних систем України завдали ударів по двох російських хімічних підприємствах, що виробляють вибухові речовини, а також по низці об’єктів критичної, стратегічної та військової інфраструктури Росії, зокрема по одному з нафтопереробних заводів.

