 Після атаки на енергетику Одеський порт працює на генераторах

Клуб

Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори

Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори. Фото: omtp.com.uaПісля атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори. Фото: omtp.com.ua

Після російської атаки на енергетичну інфраструктуру Одещини Одеський морський порт продовжує роботу за рахунок генераторів. Інформації про строки відновлення централізованого електропостачання та можливі ліміти споживання наразі немає.

Як повідомляє Latifundist.com, під час наради щодо покращення залізничних перевезень аграрних вантажів зазначалося, що ситуація з енергозабезпеченням залишається складною, а більшість портів регіону почали звертатися із запитами щодо подачі електроенергії. Водночас усі стивідорні компанії Одеського порту змушені працювати автономно — від генераторів.

Через блекаут підведення зернових потягів до портів було суттєво обмежене й становило в середньому 5–7 поїздів на добу. Крім того, в один із днів порти працювали загалом лише близько п’яти годин.

Наразі у напрямку портів Великої Одеси прямує понад 11 тисяч вагонів із зерном, що створює додаткове навантаження на логістику в умовах енергетичних обмежень.

Нагадаємо, що в Одеській області після масованих ударів російських військ по енергетичній інфраструктурі запровадили надзвичайну ситуацію державного рівня.

