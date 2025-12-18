 США пропонують поділити ЗАЕС на трьох, — Зеленський

  • четвер

    18 грудня, 2025

  • 8.1°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 18 грудня , 2025 четвер

  • Миколаїв • 8.1° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

США пропонують розділити управління ЗАЕС «на трьох», — Зеленський

Російські військові на Запорізькій АЕС. Фото: ReutersРосійські військові на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

У Вашингтоні запропонували варіант спільно використовувати наразі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, поділивши її між Україною, США та Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

— США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати та в якихось пропорціях ділитися на трьох. Я їм сказав, довго дискутував на цю тему, що я вважаю це несправедливим. Питання не тільки в тому, що це наша станція. Питань багато різних, — заявив він.

Реклама

Раніше медіа повідомляли, що в так званому «мирному плані» з 28 пунктів передбачили «перезапуск» Запорізької АЕС під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. Зазначається, що вироблену електроенергію планували розподіляти порівну між Україною та Росією.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначав, що у разі досягнення мирної угоди Запорізькій АЕС може знадобитися «особливий статус».

— З якого б боку лінії ЗАЕС не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці, — казав він.

Нагадаємо, під час російської атаки вночі 13 грудня Запорізька атомна електростанція знову понад годину працювала на дизельних генераторах.

Останні новини про: Війна в Україні

США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки
Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори
У Вознесенську відновили водопостачання після нічного обстрілу Росії
Реклама

Читайте також:

новини

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

Даріна Мельничук
новини

На Миколаївщині за рік закрили 11 дитячих садків, ще десятки не працюють

Аліна Квітко
новини

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві музею Верещагіна передали триптих «Козацька Атлантида», присвячений трагедії на Каховській ГЕС

Ірина Олехнович
новини

Гроші на очисні для Миколаєва виділили з держбюджету, а кредит ЄІБ можуть витратити на «додаткове обладнання»

Юлія Бойченко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

У Вознесенську відновили водопостачання після нічного обстрілу Росії
Після атаки на енергетику Одеський порт перейшов на генератори
США затвердили військові витрати на 2026 рік: Україна отримає сотні мільйонів доларів підтримки

«Просто бах — і посипались вікна», — миколаївці про атаку дрона «Молнія»

На Миколаївщині встановлять вежі з обладнанням для розширеного моніторингу якості повітря

6 годин тому

У водоканалі прогнозують тариф до ₴100 за куб води у Миколаєві після запуску нових очисних

Юлія Бойченко

Головне сьогодні