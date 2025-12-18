Російські військові на Запорізькій АЕС. Фото: Reuters

У Вашингтоні запропонували варіант спільно використовувати наразі окуповану Запорізьку атомну електростанцію, поділивши її між Україною, США та Росією.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

— США запропонували компроміс, як вони вважають, що станція якимось чином повинна існувати, працювати та в якихось пропорціях ділитися на трьох. Я їм сказав, довго дискутував на цю тему, що я вважаю це несправедливим. Питання не тільки в тому, що це наша станція. Питань багато різних, — заявив він.

Раніше медіа повідомляли, що в так званому «мирному плані» з 28 пунктів передбачили «перезапуск» Запорізької АЕС під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. Зазначається, що вироблену електроенергію планували розподіляти порівну між Україною та Росією.

Водночас генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначав, що у разі досягнення мирної угоди Запорізькій АЕС може знадобитися «особливий статус».

— З якого б боку лінії ЗАЕС не опинилася б, потрібно мати домовленість про співпрацю або атмосферу співпраці, — казав він.

Нагадаємо, під час російської атаки вночі 13 грудня Запорізька атомна електростанція знову понад годину працювала на дизельних генераторах.