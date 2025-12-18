Де провести дозвілля у Миколаєві: події тижня

Дитяче містечко «Казка». Фото «МикВісті»

Миколаїв і надалі тішить мешканців та гостей міста різноманітними культурними подіями. Протягом тижня на миколаївців чекають театральні прем’єри, концерти з живою музикою, кінопокази та спеціальні заходи для дітей. «МикВісті» підготували добірку найцікавіших подій тижня, які варто відвідати.

Простір психосоціальної та юридичної підтримки «Затишно Space»

Ігрова кімната у просторі «Затишно Space» у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

Пʼятниця 19 грудня

12:00-13:00 — заняття з дихально-тілесних практик, реєстрація ;

; 12:00-13:30 — психологічний захід: арттерапія: «Янгол-Оберіг – творча підтримка внутрішньої рівноваги» для дорослих та молоді, реєстрація ;

; 15:00-16:30 — виїзний захід: арттерапія «Підсумки року: мої 7 сфер життя», закрита група;

17:30-18:30 — творча майстерня: майстер-клас з виготовлення святкового декору «Рукавичка святкових фантазій» для дітей 8-14 років, реєстрація.

Субота 20 грудня

12:00-13:00 – психологічний захід: арттерапевтичне заняття «Створення мотиваційної дошки» для дорослих та молоді, реєстрація ;

; 14:00 - 15:30 – творча майстерня: сімейний майстер-клас «Різдвяний віночок» з повітряного пластиліну для сімей та дітей від 6 років, реєстрація.

Вівторок 23 грудня

11:00-12:00 – заняття з йоги, реєстрація ;

; 14:00-15:30 – творча майстерня: майстер-клас з декорування новорічних ялинкових іграшок для дорослих та підлітків від 12 років, реєстрація ;

; 17:00-18:30 – психологічний захід: арттерапія «Глинотерапія як спосіб емоційного розвантаження і відновлення ресурсу» для дорослих та молоді, реєстрація.

Середа 24 грудня

12:00-14:00 – творча майстерня: майстер-клас з виготовлення різдвяної свічки для дорослих та підлітків від 12 років, реєстрація.

Адреса простору: вулиця Марка Кропивницького, 79-А. Телефон: +38(099) 790 00 70»

Усю актуальну інформацію, а також посилання для реєстрації організатори розміщують у телеграм-просторі проєкту.

Кінотеатр Multiplex

Афіша 12-18 грудня

Губка Боб у кіно: у пошуках квадратних штанів — сімейний, комедія, анімація, пригоди

Аватар: Вогонь і попіл — фантастика, пригоди, екшн, трилер

Вполювати мишу. Різдвяна бійка — сімейний, комедія, екшн

Зоотрополіс 2 — комедія, пригоди, анімація, сімейний

Ти — космос — драма, комедія, фантастика

Потяг до Різдва — сімейний, комедія

Анаконда — пригоди, екшн, комедія

Скрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївський академічний художній драматичний театр

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

19 грудня, пʼятниця, 18:00

«Slow Twisting» на чотири голоси — комедія

Коханню будь-який вік підвладний! От і наші героїні вирішили покінчити з самотністю і вдатися до пошуку «свого» чоловіка, який має задовольнити усі їхні мрії, бажання, потреби. А враховуючи те, що в житті знайти відповідну до вимог кандидатуру досить складно, наші сучасниці скористалися послугами інтернет-сайтів для знайомств. Навіть бабуся, далека в своєму селі від благ цифрової цивілізації, повірила в можливість зустрічі з дідусем (а точніше «солідним паном») таким популярним сьогодні способом.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

20 грудня, субота, 11:00

21 грудня, неділя, 11:00



Мері Поппінс: як приборкати бешкетників — казка

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

20 грудня, субота, 16:00

Шахрайки — реаліті-шоу

Ця вистава – надзвичайно весела комедія, сповнена карколомних ситуацій і неочікуваних подій, у які потрапляють герої. Віртуозна гра акторів, гумористичні діалоги, колоритні образи, оригінальність сюжету та життєва простота щирих сценічних переживань – усе це налаштовує на приємний відпочинок у театрі, гарний настрій і купу позитивних емоцій від перегляду вистави. Реаліті-шоу дозволить кожному глядачеві відчути себе часткою життя інших людей і замислитися над питанням: «А чи зміг би я вдатися до безневинного шахрайства заради… грошей?».

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

21 грудня, неділя, 16:00

Дика орхідея — комедія

Це історія про чоловіка і жінку. Про почуття, яким не стають на заваді ні роки, ні образи, ні безліч інших неприємних обставин. Про кохання всупереч, про переможний хепі-енд. Про те, що треба бути щирими з самими собою, про надію і щастя, яке інколи ми відчуваємо незважаючи на закони логіки. На сцені, як ви вже здогадалися, лише два персонажі. І протягом двох годин ви побачите справжній двобій у двох раундах. Двобій між закоханими, у яких за довгі роки надто багато всередині накопичилося суперечливих почуттів, щоби просто обійнятися і залишитися разом до кінця життя.

Скрин з сайту Миколаївського драмтеатру

24 грудня, середа, 18:00

Різдвяні вечори — розважальна програма

Фото з сайту Миколаївського драмтеатру

24 грудня, середа, 16:00

25 грудня, четвер, 16:00

«Український традиційний вертеп» — різдвяна містерія

Вертеп – обрядове різдвяне дійство з піснями-колядками, жартами, короткими виставами, яке влаштовували мандрівні музиканти й актори. Український вертепний театр – самобутнє явище у розвитку театральної культури, а дійство, яке розігрують актори нашого театру є унікальним для Миколаєва, адже вперше було створене згідно стародавніх народних традицій і представлене містянам.

Придбати квитки можна на сайті.

Миколаївський національний академічний Український театр

Фото: Академічний український театр

«Хід конем» (велика сцена)

20 грудня, субота, 16:00

21 грудня, неділя, 16:00

23 грудня, вівторок, 18:00

Придбати квитки, а також ознайомитися з афішею театру можна на сайті.

Миколаївська обласна філармонія

20 грудня, субота, 12:00 — розважальна програма «День шкереберть, або незвичайний подарунок»

«Разом із веселими казковими героями та агенцією KAIF LIFE на вас чекає незабутня подорож у країну різдвяних мрій: інтерактивні ігри та конкурси, пісні й танці, сюрпризи та щирі емоції, кожній дитині маленькій солодкий подарунок. І, звісно ж, зустріч зі справжнім Сантою! Це свято, де посмішки не закінчуються, а серця наповнюються теплом і радістю», — йдеться в анонсі.

Квиток 150 гривень. Дітям до 4 років вхід безоплатний.

Адреса: вулиця Вадима Благовісного (Нікольська), 54 (вхід з вул. Соборної)

21 грудня, неділя, 14:00 — концерт «Пісні корабельного краю»

«Запрошуємо вас у подорож, де музика має запах моря, а кожна пісня — як вітер над рідним краєм. Це концерт з пісень, що ведуть за собою: про рідну землю і свободу, про долю, любов і шлях, про людей, які тримають курс серцем. Разом з ансамблем української пісні «Вільні козаки» сцена оживе козацьким духом, теплом живого співу та справжніми емоціями», — пишуть організатори.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей імені В.В. Верещагіна, вулиця Велика Морська, 47

Афіша філармонії Афіша філармонії

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

Концерт-хол «Юність»

20 грудня, субота, 15:00 — «K-POP Circus Show»

21 грудня, неділя, 15:00 — «K-POP Circus Show»

Уявіть собі блискучу сцену, де яскраві кольори, динамічна хореографія та електронні бітіві хвилі переплітаються з магією цирку. Так, це шоу в стилі K-pop — енергія на максимумі, коли кожний номер висить на грані між музикою та зірковим трюком.

Музика та стилістика, чітка барабанна лінія, електронні підкладки та вокальні гармонії в дуеті з живим співом. Кожна пісня розкриває новий образ: від яскравих неонових балад до навмисно дрифтюючих хітів сучасності. Де кожний трюк — мов короткий кліп. Поєднання складних циркових номерів та магії зникнення, карти, хованки за світлом, синхронні візуальні ефекти. Шоу рухається від інтригуючого до грандіозного, але завжди з дотиком естетики K-pop!

24 грудня, середа, 19:00 — Зимовий джаз при свічках

Зимовий настрій та найулюбленіші веселі святкові композиції, а також хіти Френка Сінатри, Елвіса Преслі, Big Bad Woodoo Daddy — які знають і люблять усі! Святковий настрій гарантовано.

25 грудня, четвер, 19:00 — Новорічний Розвеселий концерт

100% яскравий мікс хітів: Монатік і Пивоваров, ТІК і Вєрка Сердючка, ВВ і Скрябін, Океан Ельзи і Бумбокс, А також Червона Рута, Coco Jambo, Everybody, I Like to Move It, It’s my Life.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com Афіша на сайті mykolaiv.karabas.com

Квитки можна придбати тут.

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.