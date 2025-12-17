Фільм з актором з Миколаєва увійшов до шортлиста премії «Оскар-2026»

Короткометражний фільм про війну в Україні «Камінь, папір, ножиці» (Rock, Paper, Scissors), у якому головну роль виконав актор з Миколаєва Олександр Рудинський, потрапив до шортлиста премії «Оскар-2026».

Стрічку включили до категорії «Ігровий короткометражний фільм», у якій за потрапляння до фінальних номінацій змагаються 15 фільмів.

Фільм зняв британський режисер німецького походження Франц Бьом за мотивами реальних подій перших місяців повномасштабного вторгнення Росії в Україну. 20-хвилинна картина розповідає історію хлопця Івана, який живе на сході країни. Його батько — хірург, що оперує поранених військових і цивільних у прифронтовому госпіталі. За сюжетом головний герой намагається захистити пацієнтів від російських окупантів.

«Камінь, папір, ножиці» став випускним фільмом 26-річного режисера. Прем’єра стрічки відбулася на кінофестивалі короткометражних фільмів Show Me Shorts 2024. Окрім Олександра Рудинського, у фільмі знялися українські актори Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Шортлисти номінацій Американська кіноакадемія оприлюднила 16 грудня. До них також увійшли інші українські роботи: документальний фільм «2000 метрів до Андріївки» Мстислава Чернова та анімаційна стрічка «Я померла в Ірпені» (I Died in Irpin) режисерки Анастасії Фалілеєвої.

У лютому цього року стрічка здобула премію BAFTA в номінації «Найкращий британський короткометражний фільм». Під час нагородження Олександр Рудинський присвятив свою промову загиблому на фронті актору Євгену Світличному.

Раніше повідомлялось, що Олександр Рудинський зіграв роль в американському серіалі «Агенція». А у березні цього року миколаївський актор отримав звання Заслуженого артиста України.