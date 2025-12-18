 На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів

На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів

Ілюстраційне фото: ДержекоінспекціяЗ лив рідких відходів в Одеській області. Ілюстраційне фото: Держекоінспекція

Поблизу села Солтанівка в Одеській області екологи разом із правоохоронцями виявили земельну ділянку, на яку незаконно зливали рідкі відходи на землю.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За інформацією інспекції, такі дії порушують вимоги законів про охорону земель та поводження з відходами. За це передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Щоб визначити розмір шкоди довкіллю, екологи відібрали зразки ґрунту. Наразі лабораторія проводить аналіз, щоб з’ясувати склад і небезпечність забруднення.

Після завершення перевірки всі матеріали передадуть до Національної поліції для подальшого розслідування.

Нагадаємо, у Миколаєві інспектори виявили будівельне сміття, яке незаконно скинули біля Бузького лиману.

