На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів

З лив рідких відходів в Одеській області. Ілюстраційне фото: Держекоінспекція

Поблизу села Солтанівка в Одеській області екологи разом із правоохоронцями виявили земельну ділянку, на яку незаконно зливали рідкі відходи на землю.

Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.

За інформацією інспекції, такі дії порушують вимоги законів про охорону земель та поводження з відходами. За це передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

Щоб визначити розмір шкоди довкіллю, екологи відібрали зразки ґрунту. Наразі лабораторія проводить аналіз, щоб з’ясувати склад і небезпечність забруднення.

Після завершення перевірки всі матеріали передадуть до Національної поліції для подальшого розслідування.

