На Одещині виявили незаконний злив рідких відходів
- Новини Одеси
-
•
-
- Даріна Мельничук
-
•
-
13:47, 18 грудня, 2025
-
Поблизу села Солтанівка в Одеській області екологи разом із правоохоронцями виявили земельну ділянку, на яку незаконно зливали рідкі відходи на землю.
Про це повідомили в Державній екологічній інспекції Південно-Західного округу.
За інформацією інспекції, такі дії порушують вимоги законів про охорону земель та поводження з відходами. За це передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.
Щоб визначити розмір шкоди довкіллю, екологи відібрали зразки ґрунту. Наразі лабораторія проводить аналіз, щоб з’ясувати склад і небезпечність забруднення.
Після завершення перевірки всі матеріали передадуть до Національної поліції для подальшого розслідування.
Нагадаємо, у Миколаєві інспектори виявили будівельне сміття, яке незаконно скинули біля Бузького лиману.
Останні новини про: Одещина
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.