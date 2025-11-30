У прибережній зоні Миколаєва незаконно скинули будівельні відходи

Будівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІ

У Миколаєві інспектори виявили будівельне сміття біля Бузького лиману.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки на вулиці Яхтовій у мікрорайоні Варварівка держекоінспектори помітили каміння, бій асфальту та ґрунт, які незаконно викинули у прибережно-захисній смузі. На момент перевірки нових відходів не з’являлося.

Інспекція нагадує: викидати сміття у прибережних зонах заборонено. Матеріали про порушення передадуть у поліцію.

