У прибережній зоні Миколаєва незаконно скинули будівельні відходи

Будівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІБудівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІ

У Миколаєві інспектори виявили будівельне сміття біля Бузького лиману.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція Південно-Західного округу.

Під час перевірки на вулиці Яхтовій у мікрорайоні Варварівка держекоінспектори помітили каміння, бій асфальту та ґрунт, які незаконно викинули у прибережно-захисній смузі. На момент перевірки нових відходів не з’являлося.

Інспекція нагадує: викидати сміття у прибережних зонах заборонено. Матеріали про порушення передадуть у поліцію.

Будівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІБудівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІ
Будівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІБудівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІ
Будівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІБудівельне сміття біля Бузького лиману у мікрорайноні Варварівка. Фото: ДЕІ

Нагадаємо, що у Баштанському районі, поблизу села Новоіванівка, невідомі незаконно вирубали 23 дуби.

