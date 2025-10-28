На Миколаївщині «чорні лісоруби» зрубали 23 дуби. Фото: Держекоінспекція

У Баштанському районі, поблизу села Новоіванівка, невідомі незаконно вирубали 23 дуби.

Про це повідомили у Державній екологічній інспекції.

Зазначається, що про інцидент екологи дізналися після звернення місцевого жителя через сервіс «ЕкоЗагроза».

За підрахунками фахівців, сума завданих збитків перевищує 202 тисячі гривень. Екоінспекція вже подала заяву про злочин до правоохоронних органів.

Раніше у Миколаєві в заповідному парку «Дубки» незаконно вирубали дерева та спиляли гілки. За оцінками екологів, довкіллю завдали шкоди на понад 2,4 мільйона гривень.