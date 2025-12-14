 Більше 2 тисяч дітей-сиріт на Миколаївщині: статистика

  • неділя

    14 грудня, 2025

  • 1.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 14 грудня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 1.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти, ілюстративне фото: unplashНа Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти, ілюстративне фото: unplash

У Миколаївській області 2 тисячі  340 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них 910 — сироти, чиї батьки померли або загинули, що становить 39% від загальної кількості дітей цієї категорії.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, на території Миколаївської області проживає 188 тисяч 190 дітей, з яких 1,2% — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

— Особлива увага саме цим дітям приділяється службою у справах дітей в кожній громаді. 2 тисячі 340 дітей перебувають на обліках служби та мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського опікування. На сьогодні 910 дітей – це саме діти-сироти, в яких батьки або померли, або загинули. Це 39% становить від загальної кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, — розповіла Ірина Пономарьова.

За її словами, ще 1 тисяча 430 дітей отримали статус соціального сирітства. Це пов’язано з різними обставинами: батьки були позбавлені батьківських прав, засуджені, перебувають на тимчасово окупованих територіях, їхнє місце перебування не встановлено, або у родинах сталися інші соціальні негаразди, що вплинули на виховання дитини.

Нагадаємо, у Миколаєві матір трьох малолітніх дітей можуть позбавити батьківських прав через те, що вона виховувала їх у небезпечних умовах та систематично залишала без нагляду.

Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко, мати регулярно залишала дітей без нагляду. Під час останнього інциденту діти перебували в квартирі самі, без їжі та належних умов, поки жінка, за словами дітей, «пішла по пігулки».

партнерство
Internews

Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.

Підтримано Швецією та SIDA

Останні новини про: Миколаїв

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів
У Миколаєві працюють пункти видачі очищеної води під час відключення електроенергії: адреси
В Миколаївській області відновили світло у понад 345 тисяч домівок
Реклама

Читайте також:

новини

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

Анна Гакман
новини

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Анна Гакман
новини

Миколаївське територіальне відділення МАН відзначило 30-річчя з дня заснування

Даріна Мельничук
новини

Впало одне з дерев, які пошкодили під час будівництва парковки в центрі Миколаєва

Даріна Мельничук
новини

У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

Марія Хаміцевич
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаїв

В Миколаївській області відновили світло у понад 345 тисяч домівок
У Миколаєві працюють пункти видачі очищеної води під час відключення електроенергії: адреси
У краєзнавчому музеї презентували книгу «Миколаїв парфумерний»: як місто стало центром ароматів

В Миколаївській області відновили світло у понад 345 тисяч домівок

На Миколаївщині світло подають почергово: три години з електрикою, три — без

Масований обстріл Миколаєва: за два дні облтеплоенерго закупили 24 тонни дизеля для генераторів

У Миколаєві пішоходу, який спричинив ДТП з поліцейським авто, склали адмінпротокол