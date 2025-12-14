На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти або позбавлені батьківського піклування

На Миколаївщині понад 2 тисячі дітей мають статус сироти, ілюстративне фото: unplash

У Миколаївській області 2 тисячі 340 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Серед них 910 — сироти, чиї батьки померли або загинули, що становить 39% від загальної кількості дітей цієї категорії.

Про це розповіла начальниця служби у справах дітей Миколаївської обласної військової адміністрації Ірина Пономарьова, пишуть «МикВісті».

За її словами, на території Миколаївської області проживає 188 тисяч 190 дітей, з яких 1,2% — це діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування.

— Особлива увага саме цим дітям приділяється службою у справах дітей в кожній громаді. 2 тисячі 340 дітей перебувають на обліках служби та мають статус дитини-сироти, дитини позбавленої батьківського опікування. На сьогодні 910 дітей – це саме діти-сироти, в яких батьки або померли, або загинули. Це 39% становить від загальної кількості дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, — розповіла Ірина Пономарьова.

За її словами, ще 1 тисяча 430 дітей отримали статус соціального сирітства. Це пов’язано з різними обставинами: батьки були позбавлені батьківських прав, засуджені, перебувають на тимчасово окупованих територіях, їхнє місце перебування не встановлено, або у родинах сталися інші соціальні негаразди, що вплинули на виховання дитини.

Нагадаємо, у Миколаєві матір трьох малолітніх дітей можуть позбавити батьківських прав через те, що вона виховувала їх у небезпечних умовах та систематично залишала без нагляду.

Як повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко, мати регулярно залишала дітей без нагляду. Під час останнього інциденту діти перебували в квартирі самі, без їжі та належних умов, поки жінка, за словами дітей, «пішла по пігулки».