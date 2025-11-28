  • пʼятниця

«Голодні та самотні»: у Миколаєві матір, яка виховувала дітей в антисанітарії, хочуть позбавити батьківських прав

Стан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія Кравченко

У Миколаєві матір трьох малолітніх дітей можуть позбавити батьківських прав через те, що вона виховувала їх у небезпечних умовах та систематично залишала без нагляду.

Про це повідомила керівниця Служби у справах дітей Миколаївської міської ради Юлія Кравченко на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, мати регулярно залишала дітей без нагляду. Під час останнього інциденту діти перебували в квартирі самі, без їжі та належних умов, поки жінка, за словами дітей, «пішла по пігулки».

«Це не фільм жахів. Це реальні «умови» і «житло», в яких мати залишила трьох маленьких дітей зранку до вечора — голодними, на самоті й у небезпеці», — зазначила Юлія Кравченко.

Стан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія Кравченко
Стан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія КравченкоСтан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія Кравченко

Сусіди також зазначили, що жінка часто залишала дітей самих і перебувала в неадекватному стані, що викликало занепокоєння.

«Мама пішла за пігулками, вона часто за ними ходить», — розповіла малеча. Через сміття та безлад пересуватися по квартирі майже неможливо. Дякуємо небайдужим сусідам, які звернули увагу на нову квартирантку з дітьми, яких вона часто залишає на самоті і буває в неадекватному стані (явно не через хворобу) та повідомили поліцію і службу у справах дітей. У такому занедбаному стані я давно не бачила дітей», — додала Юлія Кравченко.

Наразі діти перебувають у медичному закладі та проходять обстеження. Фахівці розглядають питання про позбавлення матері батьківських прав через загрозу життю і здоров’ю дітей.

Стан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія Кравченко
Стан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія КравченкоСтан квартири в Миколаєві, де живуть троє маленьких дітей. Фото: Юлія Кравченко

Нагадаємо, на Одещині жінку та її співмешканця засудили майже на десять років позбавлення волі за те, що вони намагалися приховати у морозильній камері тіло свого однорічного сина, який помер від тяжких опіків.

