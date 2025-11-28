Сховали тіло малюка у морозилці: в Одесі матір і її співмешканця засудили майже на 10 років

В Одесі матір і її співмешканець намагалися сховали тіло малюка у морозилці. Фото: поліція Одещини

На Одещині жінку та її співмешканця засудили майже на десять років позбавлення волі за те, що вони намагалися приховати у морозильній камері тіло свого однорічного сина, який помер від тяжких опіків.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Трагедія трапилася наприкінці січня цього року. Тоді тіло хлопчика віком 1 рік і 3 місяці поліцейські знайшли у морозильній камері в одній із квартир Одеси. Малюк проживав зі старшою на рік сестричкою, 18-річною матір’ю та її 44-річним співмешканцем, який до цього понад 12 років провів за гратами за майнові злочини.

Слідство встановило, що через недогляд батьків дитина отримала тяжкі термічні опіки кількох ділянок тіла. Попри погіршення стану хлопчика — втрату ним свідомості та зупинку дихання —дорослі не звернулися по медичну допомогу. Від отриманих травм дитина померла.

Щоб приховати смерть, співмешканець матері, перебуваючи під дією наркотиків, обмотав тіло хлопчика харчовою плівкою, поклав у сумку та сховав у морозильну камеру. Там воно пролежало близько двох тижнів, доки його не знайшли правоохоронці.

Обом обвинуваченим інкримінували частину 3 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення без допомоги особи, яка перебувала в небезпечному для життя стані. Додатково жінку обвинуватили за статтею 166 Кримінального кодексу України — злісне невиконання батьківських обов’язків, що спричинило тяжкі наслідки. Чоловіка додатково обвинуватили у нарузі над тілом — частина 1 статті 297 Кримінального кодексу України.

Суд призначив жінці покарання у вигляді 9 років і 8 місяців позбавлення волі, а її співмешканцю — 9 років і 10 місяців.

Дворічна дівчинка, яка проживала з ними, нині перебуває під опікою біологічного батька.

