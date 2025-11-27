  • пʼятниця

Батьком немовляти, яке полишила 15 річна дівчина на смітнику, виявився її дядько: він ґвалтував обох племінниць

Новонароджена дитина. Ілюстраційне фотоНовонароджена дитина. Ілюстраційне фото

Батьком новонародженого хлопчика, якого 15-річна дівчина полишила біля смітника на Житомирщині, виявився її 47-річний дядько. Повідомляється, що чоловік неодноразово розбещував двох племінниць своєї дружини.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Житомирській області.

Як зазначають правоохоронці, ще влітку 2021 року, чоловік неодноразово демонстрував 11-річній племінниці відео порнографічного характеру зі свого мобільного телефону та розпочинав розмови на теми стосунків та сексу.

У грудні 2024 року затриманий зґвалтував дівчинку, якій на той час виповнилося 14 років. Згодом він ще кілька разів вчиняв наругу, через що на початку березня 2025-го дівчина завагітніла.

Також за словами поліції, влітку 2024 року підозрюваний вчинив сексуальне насильство щодо ще однієї племінниці, старшої із сестер. Їй на той час було всього 15 років. Повторні інциденти траплялися взимку та навесні 2025-го.

Зазначається, що сім'я раніше не потрапляла в поле зору правоохоронців та соціальних служб. Наразі її взяли під супровід ювенальної поліції та служби у справах дітей.

Чоловікові повідомили про підозру в розпусних діях щодо малолітньої, а також зґвалтуванні неповнолітньої та сексуальному насильстві щодо неповнолітньої, вчинених повторно. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Підозрюваному загрожує покарання у вигляді ув'язнення на 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 листопада у Житомирі поблизу смітників знайшли новонародженого хлопчика. Правоохоронці з’ясували, що матір’ю немовля виявилася 15-річна дівчина.

