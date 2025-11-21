На Житомирщині 15-річна дівчина полишила новонароджене немовля на смітнику
- Новини України
-
•
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
18:35, 21 листопада, 2025
-
У Житомирі поблизу смітників знайшла новонародженого хлопчика. Правоохоронці з’ясували, що матір’ю немовля виявилася 15-річна дівчина.
Як повідомили в Головному управління Житомирської області, 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській. Хлопчика одразу доставили до лікарні.
Слідчі одразу розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Правоохоронці перевірили записи з камер відеоспостереження неподалік від місця події та опитали можливих свідків. Згодом з’ясувалося, що матір’ю дитини виявилася 15 річна дівчина.
Наразі з родиною дівчини працюють ювенальна поліція. У межах досудового розслідування перевірять психічний стан юної житомирянки, а також спробують встановити батька дитини.
Лікарі повідомили, що немовля нині все ще знаходиться в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.
Нагадаємо, раніше після інциденту, коли 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки в Одесі, мер голова Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав про «віконця життя», що діють на базі п’ятьох лікарень міста.
Останні новини про: Діти
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.