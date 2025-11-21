На Житомирщині 15-річна дівчина полишила новонароджене немовля на смітнику. Фото: Поліція Житомирщини

У Житомирі поблизу смітників знайшла новонародженого хлопчика. Правоохоронці з’ясували, що матір’ю немовля виявилася 15-річна дівчина.

Як повідомили в Головному управління Житомирської області, 19 листопада місцева жителька виявила новонароджену дитину неподалік смітників на вулиці Покровській. Хлопчика одразу доставили до лікарні.

Слідчі одразу розпочали досудове розслідування з попередньою кваліфікацією за частиною 3 статті 135 Кримінального кодексу України — залишення в небезпеці. Правоохоронці перевірили записи з камер відеоспостереження неподалік від місця події та опитали можливих свідків. Згодом з’ясувалося, що матір’ю дитини виявилася 15 річна дівчина.

Наразі з родиною дівчини працюють ювенальна поліція. У межах досудового розслідування перевірять психічний стан юної житомирянки, а також спробують встановити батька дитини.

Лікарі повідомили, що немовля нині все ще знаходиться в лікарні, медики оцінюють його стан як стабільний.

Нагадаємо, раніше після інциденту, коли 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки в Одесі, мер голова Миколаєва Олександр Сєнкевич нагадав про «віконця життя», що діють на базі п’ятьох лікарень міста.