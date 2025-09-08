Біля гуртожитку в Одесі знайшли мертве немовля
- Даріна Мельничук
15:02, 08 вересня, 2025
Сьогодні, 8 вересня, у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя.
Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.
За попередньою інформацією правоохоронців, 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Усі обставини трагічної події встановлюються.
Нагадаємо, у Львові 47-річний чоловік залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про це, поїхав. У результаті дитина випала та отримала травми. Батькові вже повідомили про підозру.
