  понеділок

    8 вересня, 2025

  • 29°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 8 вересня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 29° Мінлива хмарність

Біля гуртожитку в Одесі знайшли мертве немовля

Ілюстраційне фото: Корреспондент.netВ Одесі біля гуртожитку виявили мертве немовляІлюстраційне фото: Корреспондент.net

Сьогодні, 8 вересня, у Приморському районі Одеси завідувачка одного з гуртожитків виявила біля будівлі дитину без ознак життя.

Про це повідомили в Головному управлінні Національної поліції Одеської області.

За попередньою інформацією правоохоронців, 39-річна місцева жителька викинула новонароджену дитину з вікна багатоповерхівки. З нею наразі працюють слідчі, триває документування події. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Усі обставини трагічної події встановлюються.

Нагадаємо, у Львові 47-річний чоловік залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про це, поїхав. У результаті дитина випала та отримала травми. Батькові вже повідомили про підозру.

