У Львові батько залишив люльку з немовлям на даху авто і поїхав: дитина постраждала

У Львові батько поїхав із люлькою на даху авто, дитина постраждала. Фото:У Львові батько поїхав із люлькою на даху авто, дитина постраждала. Фото: Нацполіція

У Львові 47-річний чоловік залишив люльку з немовлям на даху автомобіля та, забувши про це, поїхав. У результаті дитина випала та отримала травми. Батькові вже повідомили про підозру.

Про це повідомила поліція Львівської області.

За даними слідства, інцидент стався вдень 5 вересня. Чоловік поставив люльку зі своїм сином, якому ще не виповнилося півтора місяця, на дах автомобіля Volkswagen Passat. Забувши про це, він розпочав рух. На ходу люлька з немовлям впала на узбіччя, а водій поїхав далі, навіть не помітивши події.

Очевидці викликали швидку допомогу та повідомили поліцію.

Медики діагностували у дитини забої та інші тілесні ушкодження.

Батькові оголосили підозру за частина 1 статті 135 Кримінального кодексу України «Залишення в небезпеці». Санкція статті передбачає до двох років обмеження волі або позбавлення волі.

Нагадаємо, на Рівненщині розгорівся скандал після появи у соцмережах відео, де 14-річна школярка жорстоко б’є 13-річну дівчинку, а кілька підлітків безпорадно спостерігають.

