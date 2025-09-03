Вже 52 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

На Рівненщині школярка побила однолітку на очах у підлітків: поліція відкрила справу

На Рівненщині побили 13-річну дівчину. СкриншотНа Рівненщині побили 13-річну дівчину. Скриншот

На Рівненщині розгорівся скандал після появи у соцмережах відео, де 14-річна школярка жорстоко б’є 13-річну дівчинку, а кілька підлітків безпорадно спостерігають.

Про це повідомили в поліції Рівненської області.

На записі видно, як дитина стоїть на колінах і намагається захищатися руками, поки інша завдає ударів. Довкола — щонайменше 7 однолітків, які знімали інцидент на телефон.

У поліції з’ясували, що бійка сталася 25 серпня в Костополі.

— Під час конфлікту 14-річна костопільчанка завдала тілесних ушкоджень 13-річній жительці Рівненського району, — йдеться в повідомленні.

Відомості внесли до ЄРДР за частини 1 статті 296 ККУ (хуліганство). Потерпіла медичної допомоги не потребувала, однак слідчі дії тривають. Правоохоронці також проводять розмови з батьками нападниці.

Нагадаємо, що у селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє підлітків побили свого однолітка, при цьому все знімали на відео. Тепер справою займається поліція.

