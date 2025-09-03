На Рівненщині школярка побила однолітку на очах у підлітків: поліція відкрила справу
- Аліна Квітко
1:11, 03 вересня, 2025
На Рівненщині розгорівся скандал після появи у соцмережах відео, де 14-річна школярка жорстоко б’є 13-річну дівчинку, а кілька підлітків безпорадно спостерігають.
Про це повідомили в поліції Рівненської області.
На записі видно, як дитина стоїть на колінах і намагається захищатися руками, поки інша завдає ударів. Довкола — щонайменше 7 однолітків, які знімали інцидент на телефон.
У поліції з’ясували, що бійка сталася 25 серпня в Костополі.
— Під час конфлікту 14-річна костопільчанка завдала тілесних ушкоджень 13-річній жительці Рівненського району, — йдеться в повідомленні.
Відомості внесли до ЄРДР за частини 1 статті 296 ККУ (хуліганство). Потерпіла медичної допомоги не потребувала, однак слідчі дії тривають. Правоохоронці також проводять розмови з батьками нападниці.
У Костополі на недобудові велика компанія била дівчину, поставивши її на коліна— Кажан. (@Kkasanee) September 1, 2025
Коли дівчина вийшла — плакала і кричала, що їй болить усе тіло
Я собі навіть не можу створити в уяві, при усій моїй стриманості
Що б я зробив
Якщо б на місці цієї дитини, яку б'ють, була моя доня pic.twitter.com/KbxDQQ9dBN
Нагадаємо, що у селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє підлітків побили свого однолітка, при цьому все знімали на відео. Тепер справою займається поліція.
