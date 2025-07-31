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На Миколаївщині підлітки побили хлопця та зняли це на відео: справу розслідує поліція

На Миколаївщині підлітки побили однолітка. Фото: НацполіціяНа Миколаївщині підлітки побили однолітка. Фото: Нацполіція

У селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє підлітків побили свого однолітка, при цьому все знімали на відео. Тепер справою займається поліція.

Про те, що сталося, в поліцію повідомила мама постраждалого. Правоохоронці з'ясували, що до побиття причетні двоє знайомих віком 12 і 15 років. 

Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.

Поліція заявила, що надасть правову оцінку діям кожного учасника інциденту відповідно до норм чинного законодавства. Наразі триває досудове розслідування.

У Миколаєві підліток розбив камеру відеоспостереження у вуличному укритті. За його вчинок відповідатиме матір. 

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