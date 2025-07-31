На Миколаївщині підлітки побили хлопця та зняли це на відео: справу розслідує поліція
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- Світлана Іванченко
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23:38, 31 липня, 2025
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У селищі Арбузинка на Миколаївщині двоє підлітків побили свого однолітка, при цьому все знімали на відео. Тепер справою займається поліція.
Про те, що сталося, в поліцію повідомила мама постраждалого. Правоохоронці з'ясували, що до побиття причетні двоє знайомих віком 12 і 15 років.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею «катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб». Ця стаття передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до десяти років.
Поліція заявила, що надасть правову оцінку діям кожного учасника інциденту відповідно до норм чинного законодавства. Наразі триває досудове розслідування.
У Миколаєві підліток розбив камеру відеоспостереження у вуличному укритті. За його вчинок відповідатиме матір.
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