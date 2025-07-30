У Миколаєві підліток розтрощив камеру в укритті: відповідальність поклали на матір

Вхід в укриття у Миколаєві. Архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві підліток розбив камеру відеоспостереження у вуличному укритті. За його вчинок відповідатиме матір. Поліцейські встановили особу хлопця, а на його матір склали адміністративний протокол за неналежне виконання батьківських обов’язків.

Як повідомили у преслужбі Миколаївської міської ради, інцидент стався в одному з тимчасових укриттів на проспекті Богоявленському. Правоохоронці з’ясували, що до приміщення зайшли двоє 13-річних хлопців. Один із них мав із собою ручний молоток і вдарив ним по камері відеоспостереження, пошкодивши об’єктив.

З неповнолітніми та їхніми батьками провели профілактичну бесіду. Крім того, за фактом пошкодження майна на матір хлопця склали адміністративні матеріали за статтею про невиконання батьками обов’язків щодо виховання дітей.

Раніше повідомлялось, що у Миколаєві не вистачає двох тисяч укриттів, щоб забезпечити захист усього населення міста.