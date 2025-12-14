У Миколаєві котельні обігрівали будинки «п’ять годин через п’ять», щоб не зламати генератори, — Логвінов

Обладнання котельні. Фото для ілюстрації «Миколаївоблтеплоенерго»

Директор комунального підприємства «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов повідомив, що котельні з великою кількістю споживачів під час відключень електроенергії працювали по п’ять годин, а потім ще п’ять годин були вимкнені.

Про це він розповів у коментарі «МикВісті».

За його словами, котельні працювали в такому режимі, щоб не пошкодити обладнання.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

— Великі котельні, на яких багато споживачів і будинків, а також багато повітряних мереж, працювали по п’ять годин на генераторі, потім п’ять годин були зупинені. Генератор — не панацея, ми можемо його знищити, і тоді не буде взагалі нічого. Невеликі котельні з меншою кількістю мешканців і без складних мереж працювали або від мережі, якщо вона була доступна, або ми запускали їх вночі. Прогрівали будинки, — сказав Микола Логвінов.

Нагадаємо, за два дні комунальне підприємство «Миколаївоблтеплоенерго» закупило 24 тонни дизельного пального для генераторів, які підтримують роботу критичної інфраструктури міста під час відключень електроенергії.

Раніше директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов розповідав, що у випадку тривалих відключень світла «Миколаївоблтеплоенерго» має резервне живлення для основних котелень, але повністю вирішити проблему генератори не можуть.

За його словами, великі квартальні котельні забезпечені генераторами, однак для частини старих невеликих обладнання все ще не вистачає.

У Миколаєві поступово відновлюють електропостачання та водопостачання

Зараз у Миколаєві світло подають почергово, критична інфраструктура — лікарні, котельні та насосні станції водоканалу — працюють без відключень.

Як повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім, опалення у місті стабільне, проте у 26 будинках воно тимчасово не функціонує через відсутність електрики. «Миколаївоблтеплоенерго» спільно з мешканцями підключає генератори, щоб розв'язати проблему.

Пункти незламності, які за час роботи відвідали понад 2 тисячі 700 людей, з 15:00 тимчасово припинили роботу. У разі нового блекауту їхню роботу відновлять.

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що водопостачання також відновлено.

Обстріл Миколаївської області 13 грудня: що відомо

Уночі та під ранок 13 грудня російські війська атакували критичну та промислову інфраструктуру в Миколаєві та області. Внаслідок обстрілів без електропостачання залишилися населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Згодом стало відомо, що унаслідок російської атаки 13 грудня у Миколаєві постраждали п’ятеро людей. Пошкоджено об’єкти критичної та промислової інфраструктури, а також приватний сектор.

За словами Віталія Кіма, госпіталізували трьох осіб — 43-річного чоловіка, 48-річну жінку та 16-річного підлітка. У них стан середньої тяжкості. Ще двом людям медичну допомогу надали амбулаторно.

Міський голова Олександр Сєнкевич додав, що це була одна з наймасовіших атак по Миколаєву та області за останній час.

Станом на ранок 14 грудня стало відомо, що у Миколаєві внаслідок масованої комбінованої російської атаки знищено три приватні будинки, ще 78 осель зазнали пошкоджень.

Зазначимо, що учора Віталій Кім повідомив, що відновлення електропостачання на Миколаївщині відбуватиметься у два етапи: