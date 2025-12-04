В «Миколаївоблтеплоенерго» розповіли, наскільки місто готове до можливих блекаутів

Директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов. Фото: «МикВісті»

У випадку тривалих відключень світла «Миколаївоблтеплоенерго» має резервне живлення для основних котелень, але повністю вирішити проблему генератори не можуть.

Про це розповів директор КП «Миколаївоблтеплоенерго» Микола Логвінов під час брифінгу, пишуть «МикВісті».

За його словами, великі квартальні котельні забезпечені генераторами, однак для частини старих невеликих обладнання все ще не вистачає.

— У нас не вистачає близько 20 генераторів на ті підвальні, старі котельні, де немає місця поставити. Але проблема навіть не в генераторах — проблема у наявності людей, які можуть їх обслуговувати, — пояснив Микола Логвінов.

На балансі підприємства зараз приблизно 250 генераторів, і кожен потребує ручного запуску та обслуговування. Окрім цього, генератори мають обмежений ресурс роботи та потребують постійної заправки.

— Якщо запускати всі генератори, нам потрібно близько 30 тонн дизеля на добу. Генератор це аварійна історія. Кожні 150–250 годин він повинен проходити техобслуговування, — зазначив він.

Микола Логвінов підкреслив, що стабільність теплопостачання у першу чергу залежить від наявності газу:

— Якщо буде газ, більшість наших об’єктів будуть з теплом. Генератори не працюватимуть цілодобово, але забезпечать мінімальну необхідну температуру в будівлях, — сказав він.

Нині генератори працюють, але в режимі економії ресурсу, щоб у разі тривалого блекауту їх можна було використовувати критично важливі години.

Проблеми з будинками, де є ІТП

Найскладніша ситуація, за словами керівника, — у будинках із індивідуальними тепловими пунктами, зокрема в Корабельному районі. Для них підприємство має невеликі генератори, але керуючі компанії не захотіли брати техніку на відповідальне зберігання.

— Генератор треба запускати, обслуговувати і заправляти. Ми пропонували ОСББ взяти генератори минулого року — всі відмовилися, — пояснив Логвінов.

У разі блекауту можливе тимчасове обхідне підключення без ІТП, але це вплине на облік тепла і вимагатиме додаткових розрахунків.

Для вирішення пропонують встановлення акумуляторних систем, які зможуть тримати роботу ІТП без зовнішнього живлення до 4–6 годин. Це дозволить пережити періодичні відключення без ручного запуску генераторів.

Нагадаємо, раніше перший заступник міського голови Миколаєва Віталій Луков розповів про готовність соціальної сфери міста до ймовірних тривалих відключень електроенергії та тепла через російські обстріли.