Кім допустив, що заступник Табунщика на полюванні виконував урядове завдання та рятував миколаївців від скажених лисиць

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім не побачив конфлікту інтересів у діях заступника голови обласної ради, який поїхав полювати у мисливських угіддях, які віддали в користування на 25 років.

Про це він заявив під час підсумкової пресконференції за 2025 рік, відповідаючи на запитання кореспондентки «МикВісті».

Журналістка запитала у очільника області, чи не бачить він проблеми у тому, що депутат, який проголосував на сесії обласної ради 18 грудня за передачу угідь, поїхав туди полювати з друзями. Зазначимо, що Денис Андрєєв і сам визнав це у своєму дописі в соцмережах, коли пояснював «своє хобі».

— Не вбачаю, — відповів Віталій Кім.

Віталій Кім на підсумковій конференції за 2025 рік. Фото: МикВісті

Натомість він сказав, що відстріл диких тварин у деяких областях дозволений у межах виконання державних рішень, зокрема — через зафіксовані випадки сказу серед хижаків.

— Вчора на нараді Офісу Президента Тарас Висоцький, заступник міністра економіки, сказав, що в Україні — сказ хижака, у тому числі лисиці, це терміново, тому відкривайте полювання, треба відстріл. Є такі області, як Миколаївська, Черкаська, де полювання відкриті, хижака відстріляли — розбіжностей у людей немає. Навпаки, у нас показали як приклад, як треба працювати, — сказав Віталій Кім.

На уточнення, як голова ОВА особисто сприйняв ситуацію довкола інциденту з пораненням Дениса Андрєєва, він відповів, що спершу припускав участь у події голови облради Антон Табунщик, однак згодом, коли розібрався, «посміхнувся».

— Насправді я думав, що Табунщик там був. Мене не було в області, я приїхав і, коли розібрався, почав посміхатись. Тому цю ситуацію коментувати не буду. Я радий, що Антона піарять, — додав очільник області.

Як відомо, 22 грудня стало відомо, що поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області. В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження.

22 грудня Світлана Федорова прийшла до будівлі Миколаївської обласної ради, аби застати на робочому місці Дениса Андрєєва. Однак голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що його заступник Денис Андрєєв не виходить із ним на звʼязок.

У коментарі «МикВісті» в поліції розповіли, що станом на 22 грудня не було підтверджень того, що поранення під час полювання у Вознесенському районі отримав депутат і заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв.

Лише 23 грудня Денис Андрєєв вперше прокоментував поширені в соціальних мережах повідомлення про поранення під час полювання. За його словами, ніякого вогнепального поранення не було, а травму він отримав через нещасний випадок.

За кілька днів до цього, 18 грудня, Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам. Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.