«Йшов, послизнувся і впав, проштрикнувши стегно», — депутат Андрєєв пояснив своє поранення на полюванні

Заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв.

Заступник голови Миколаївської обласної ради, депутат Денис Андрєєв прокоментував поширені в соціальних мережах повідомлення про поранення під час полювання. За його словами, ніякого вогнепального поранення не було, а травму він отримав через нещасний випадок.

Про деталі події він розповів на своїй сторінці в Facebook.

Посадовець підтвердив, що 20 грудня у вихідний день поїхав полювати з друзями у Вознесенському районі. З ким саме, Денис Андрєєв не уточнив, однак акцентував, що ані Антона Табунщика, ні Георгія Решетілова, Ігоря Щербини чи Віталія Данили разом із ним не було.

— Я дійсно 20 грудня у свій вихідний день зі своїми друзями був на полюванні у Вознесенському районі (маю таке хобі, що поробиш). Звісно там не було тих громких прізвищ відомих особистостей нашої області , як так сильно хотілось моїм «шанувальникам», як і не було «моря водки», — написав Денис Андрєєв.

Коли компанія чекала на єгеря для оформлення необхідних документів, Андрєєв, як він зазначає, вирішив оглянути місцевість поблизу ставка з дамбою. Через вологу поверхню, він послизнувся та впав з дамби на залишки залізобетонних конструкцій, де проштрикнув стегно.

Домедичну допомогу йому надали друзі та доставили до лікарні, де рану обробили, обстежили та перевели його у стаціонар. Наступного дня він поїхав додому.

— Покликав на поміч друзів, які надали мені домедичну допомогу( слава Богу, що всі ми її зараз проходимо) та відвезли до лікарні. Там мені обробили рану, надали комплекс медичних послуг, взяли аналізи (напевно пересвідчились, що я був тверезий) та перевели у стаціонар. На наступний день, враховуючи мій позитивний стан, я відпросився у лікаря покинути лікарню, так як у мене був день народження і мене чекали вдома рідні мені люди. Ось і все. Без сенсацій. Розумію, якось прісно, не хайпово, проте що поробиш, як є, — додав він.

Інші деталі, розповсюдженні телеграм-каналами, він назвав брудним піаром та спробою хайпанути.

— Є також велике прохання до моїх хейтерів: кінчайте витрачати тисячі доларів на замовні статті та фейки, проплачені говорячі рижі голови. Направте ці кошти ліпше на ЗСУ чи дітям, — відповів Андреєєв.

Водночас зазначимо, що у дописі Денис Андрєєв не пише, чи надав він вже покази слідчим Головного управління поліції у Миколаївській області та з ким власне він їздив на полювання.

Крім того, у дописі повністю ігнорується контекст, який викликав підвищену увагу до інциденту: за кілька днів до нього обласна рада ухвалила рішення про надання дозволів на користування мисливськими угіддями, зокрема у Вознесенському районі. Андрєєв не пояснює, чи бачить він у цьому потенційний конфлікт інтересів або хоча б репутаційний ризик.

Як відомо, 22 грудня стало відомо, що поліція проводить перевірку інформації про можливе вогнепальне поранення чоловіка під час полювання, яке могло статися на вихідних у Вознесенському районі Миколаївської області.

Підставою для перевірки став допис у Telegram-каналі колишньої депутатки облради Світлани Федорової. Вона стверджувала, що напередодні група посадовців нібито виїхала на полювання на дичину у Вознесенський район Миколаївської області. В результаті необережного поводження зі зброєю було поранено заступника голови Миколаївської обласної ради Дениса Андрєєва, який наступного дня, 21 грудня, святкував свій День народження.

22 грудня Світлана Федорова прийшла до будівлі Миколаївської обласної ради, аби застати на робочому місці Дениса Андрєєва. Однак голова Миколаївської обласної ради Антон Табунщик заявив, що його заступник Денис Андрєєв не виходить із ним на звʼязок.

Раніше у коментарі «МикВісті» в поліції розповіли, що станом на 22 грудня не було підтверджень того, що поранення під час полювання у Вознесенському районі отримав депутат і заступник голови Миколаївської обласної ради Денис Андрєєв.

За кілька днів до цього, 18 грудня, Миколаївська обласна рада провела останнє в цьому році пленарне засідання сесії, де в тому числі надала дозвіл на користування мисливськими угіддями 4 підприємствам. Угіддя були надані приватним компаніям на 25 років (до грудня 2050 року) з метою «розведення дичини, створення вольєрів для фазанів» та розвитку місць для відпочинку й надання послуг.