По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня
20:22, 24 грудня, 2025
-
У Миколаєві та по області на Різдво, 25 грудня очікуються планові відключення електроенергії.
Про це повідомили в «Миколаївобленерго».
Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.
- 1.1 — 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 1.2 — 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-00:00
Всього: 8 годин 30 хвилин
- 2.1 — 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-20:30
Всього: 10 годин
- 2.2 — 01:30-05:00; 09:30-15:30
Всього: 9 годин 30 хвилин
- 3.1 — 05:00-08:30; 12:00-19:00
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 3.2 — 08:30-15:30; 19:00-22:30
Всього: 10 годин 30 хвилин
- 4.1 — 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-19:00; 22:30-00:00
Всього: 10 годин
- 4.2 — 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-00:00
Всього: 8 годин 30 хвилин
- 5.1 — 05:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00
Всього: 11 годин 30 хвилин
- 5.2 — 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30
Всього: 8 годин 30 хвилин
- 6.1 — 07:30-12:00; 15:30-22:30
Всього: 11 годин 30 хвилин
- 6.2 — 08:30-12:00; 19:00-22:30
Всього: 7 годин
Також наголошується, що для забезпечення «червоних годин» відключення з 00:00 25 грудня, підчерги 2.1, 4.1 та 5.2 знеструмлять вже сьогодні, 24 грудня, з 23:30.
Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.
Нагадаємо, раніше, 23 грудня, через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії.
