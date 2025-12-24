 Графіки відключень світла на четвер, 25 грудня в Миколаївській області

  • середа

    24 грудня, 2025

  • -2.2°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 24 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • -2.2° Похмуро

По 10 годин без світла: жителів Миколаївщини попередили про погодинні відключення електрики 25 грудня

Через блекаут у Миколаєві один із «пунктів незламності» прийняв понад тисячу відвідувачів за день. Фото «МикВісті»Один із «пунктів незламності» у Миколаєві. Фото МикВісті

У Миколаєві та по області на Різдво, 25 грудня очікуються планові відключення електроенергії.

Про це повідомили в «Миколаївобленерго».

Погодинні графіки діятимуть протягом доби — з 00:00 до 23:59.

  • 1.1 — 01:30-05:00; 12:00-15:30; 19:00-22:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 1.2 — 01:30-05:00; 12:00-15:30; 22:30-00:00

Всього: 8 годин 30 хвилин

  • 2.1 — 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-20:30

Всього: 10 годин

  • 2.2 — 01:30-05:00; 09:30-15:30

Всього: 9 годин 30 хвилин

  • 3.1 — 05:00-08:30; 12:00-19:00

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 3.2 — 08:30-15:30; 19:00-22:30

Всього: 10 годин 30 хвилин

  • 4.1 — 00:00-01:30; 05:00-08:30; 15:30-19:00; 22:30-00:00

Всього: 10 годин

  • 4.2 — 08:30-12:00; 15:30-19:00; 22:30-00:00

Всього: 8 годин 30 хвилин

  • 5.1 — 05:30-08:30; 12:00-19:00; 22:30-00:00

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 5.2 — 00:00-01:30; 08:30-12:00; 19:00-22:30

Всього: 8 годин 30 хвилин

  • 6.1 — 07:30-12:00; 15:30-22:30

Всього: 11 годин 30 хвилин

  • 6.2 — 08:30-12:00; 19:00-22:30

Всього: 7 годин

Також наголошується, що для забезпечення «червоних годин» відключення з 00:00 25 грудня, підчерги 2.1, 4.1 та 5.2 знеструмлять вже сьогодні, 24 грудня, з 23:30.

Енергетики попереджають, що ситуація може змінюватися протягом доби. Актуальний стан за вашою адресою можна перевірити на сайті: https://off.energy.mk.ua/.

Нагадаємо, раніше, 23 грудня, через масовану атаку Росії українські АЕС вимушено знизили генерацію електроенергії.

