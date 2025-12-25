Нардеп Чорноморов не бачить підстав вводити військову адміністрацію у Південноукраїнську

Народний депутат Артем Чорноморов. Фото: inshe.tv

Народний депутат від партії «Слуга народу» Артем Чорноморов відреагував на звернення міського голови Південноукраїнська Валерія Онуфрієнка щодо створення військової адміністрації у громаді. За його словами, для цього немає підстав.

Про це він повідомив у коментарі «МикВісті».

— Я слідкую за цими подіями і слідкую кожного разу, який бюджет виставляється як у місті Южноукраїнську, так і в місті Вознесенську. Хочу сказати, те що написав Валерій Васильович Онуфрієнко щодо бюджету 2026 року, — там немає жодного речення щодо інтересів мешканців міста Южноукраїнськ. Цей бюджет взагалі складений дуже неграмотно. І найголовніше — якщо депутати не збираються на сесію, то їх, скоріше за все, не влаштовує порядок денний, який формує секретар міської ради та міський голова. І це не є підставою вводити військову адміністрацію, — каже Артем Чорноморов.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴ 50 ₴ 100 ₴ 500 Підтримати ₴ 100 ₴ 250 ₴ 500 Безпечна оплата Безпечна оплата Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Він також зазначив, що у разі, якщо міський голова звернувся з таким листом, то може подати у відставку, після чого з’являться інші механізми управління громадою.

— Якщо мер сам написав листа, чому тоді він не подасть у відставку? Нехай тоді просто складе свої повноваження — це буде більше підстав для введення військової адміністрації, хоча наразі немає жодних юридичних подій і підстав. Якщо мер іде у відставку, виконуючим обов’язки буде секретар міської ради, як це вже неодноразово було в Південноукраїнську. Моя особиста думка: місцеві депутати не збираються, бо вважають, що в порядку денному не відображені інтереси мешканців Південноукраїнська. І з цим я, як народний депутат, підтримую та погоджуюся, — зазначив нардеп.

Політик також наголосив, що міський голова не вжив жодних дієвих заходів для вирішення проблеми з відключеннями електроенергії в Південноукраїнську, де розташована атомна електростанція. Зокрема, йдеться про відсутність офіційних звернень до «Укренерго» щодо коригування розподілу електроенергії.

— Жодних кроків, окрім балачок, коли місто-супутник біля Південної атомної станції, і там вимикали світло навіть більше, ніж у Миколаєві, мер не зробив для вирішення тієї чи іншої ситуації. Хоча, коли у нас були великі збори всіх громад у Вознесенську, я йому сказав, що треба правильно оформити лист і звернутися до «Укренерго» безпосередньо як до головного диспетчера з розподілу електроенергії. Мер взагалі не опікується містом останні декілька років, і цей бюджет має ті самі недоліки, що й попередні. Це дуже великі відшкодування від КП ТВКГ (теплопостачання та водо-каналізаційне господарство, — прим.), яке зараз перебуває в процесі санації щодо погашення боргу перед атомною електростанцією. Це кожного разу 20–50 мільйонів гривень із місцевого бюджету, і, я думаю, депутатам це також не дуже подобається. Депутатам просто не подобається, що бюджет ніяк не змінює місто і не покращує життя мешканців, — заявив Артем Чорноморов.

Він додав, що народні обранці мають право не приходити на сесії, якщо їхню позицію ігнорують. За словами Артема Чорноморова, відповідальність за організацію ефективної роботи депутатського корпусу лежить на міському голові та секретарі ради.

— Депутати не зобов’язані ходити на сесії. Мер і секретар повинні насамперед організувати роботу депутатів — засідання місцевої ради, почути їхні побажання та сформувати порядок денний. Для того щоб депутати, які відстоюють передусім інтереси мешканців свого міста, розуміли, що їх було почуто. Якщо порядок денний не відображає ті чи інші проблеми, які були подані місцевими депутатами, тоді депутат має повне право не приходити на сесію, — зазначив політик.

Нагадаємо, заступниця міського голови Південноукраїнська Марія Дроздова подала до суду на мера Валерія Онуфрієнка через фізичне насильство. Вона закликала міського голову не уникати судових засідань.

Зазначимо, що 15 вересня на засіданні сесії стало відомо, що мер Валерій Онуфрієнко подав заяву до Служби безпеки України на депутатів від політичної партії «Європейська солідарність». Він вважає, що їхні дії можуть підпадати під статтю 109 Кримінального кодексу України та містять ознаки спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади.

Заяві мера передував конфлікт, який стався на попередньому засіданні сесії наприкінці серпня. Тоді заступниця мера Марія Дроздова заявила, що у виконкомі штучно створюються конфліктні ситуації.

Як відомо, у квітні 2024 року позбавлений повноважень міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко поновився на посаді.