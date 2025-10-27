Посадовиця Південноукраїнська подала до суду на мера через побиття та закликає його не затягувати процес

Заступниця мера Марія Дроздова під час сесії 28 серпня. Фото: Лариса Мініна ЮжкаNews.City

Заступниця міського голови Південноукраїнська Марія Дроздова подала до суду на мера Валерія Онуфрієнка через фізичне насильство. Вона закликала міського голову не уникати судових засідань.

Про це посадовиця повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За словами Марії Дроздової, інцидент стався у березні 2022 року прямо на робочому місці.

«На мене, як на посадову особу органу місцевого самоврядування, було вчинено фізичне насильство з боку керівника громади. Справу розслідували правоохоронці, і вже четвертий рік триває судовий процес», — написала вона.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік. Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни. Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим Одноразова підтримка Підписка місячна ₴50 ₴100 ₴500 Підтримати ₴100 ₴250 ₴500 Безпечна оплата Безпечна оплата

Посадовиця зазначила, що розгляд справи постійно затягується через відводи, перенесення засідань, хвороби чи відрядження учасників процесу.

«Усе це стало частиною схеми, спрямованої лише на одне — уникнути відповідальності. І вже понад три роки йому це вдається», — додала Марія Дроздова.

За її словами після поновлення Валерія Онуфрієнка на посаді міського голови цькування та тиск на неї та свідків посилився.

«Ми постійно живемо у напрузі і межа терпіння вже пройдена. Всі втомилися. Ми просто чекаємо справедливості», — говорить жінка.

Вона зазначила, що вирішила надати розголосу справі. Жінка вважає, що це допоможе нарешті завершити судовий процес. Також заступниця мера звернулась до Валерія Онуфрієнка та закликала не ігнорувати судове засідання, яке призначено на 27 жовтня в Арбузинському районному суді.

Крім того, цього дня суд розглядатиме клопотання прокурора про відсторонення з посади міського голови Валерія Онуфрієнка.

Нагадаємо, що 15 вересня на засіданні сесії стало відомо, що мер Валерій Онуфрієнко подав заяву до Служби безпеки України на депутатів від політичної партії «Європейська солідарність». Він вважає, що їхні дії можуть підпадати під статтю 109 Кримінального кодексу України та містять ознаки спроби насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення влади.

Заяві мера передував конфлікт, який стався на попередньому засіданні сесії наприкінці серпня. Тоді заступниця мера Марія Дроздова заявила, що у виконкомі штучно створюються конфліктні ситуації.

Як відомо, у квітні 2024 року позбавлений повноважень міський голова Южноукраїнська Валерій Онуфрієнко поновився на посаді.

Відставка Валерія Онуфрієнка

27 квітня на сайті Южноукраїнської міськради з'явився проект рішення про дострокове припинення повноважень міського голови Валерія Онуфрієнка. Проект рішення про дострокове припинення повноважень ініціювала голова комісії з питань етики та законності депутат від «Європейської солідарності» Олена Петрина.

У записці пояснення до документу вона стверджувала, що мер Южноукраїнська неодноразово порушував законодавство і навіть побив свою заступницю Марію Дроздову. Южноукраїнська газета «Контакт» також повідомила, що через цей випадок мера позбавили права носити зброю, яку йому видали на час дії військового стану.

Пізніше йому повідомили про підозру у скоєнні злочину.

16 червня депутати Південноукраїнської міської ради визнали незадовільною роботу мера Валерія Онуфрієнка та достроково припинили його повноваження.

Мером Валерій Онуфрієнко став у листопаді 2020 року. Він балотувався від «Слуги народу» та переміг із відривом у 1% голосів.