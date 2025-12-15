Сєнкевич похвалив департамент архітектури Миколаєва

Головний архітектор Миколаєва Євген Поляков. Фото: МикВісті

Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич заявив, що не має зауважень до роботи головного архітектора міста Євгена Полякова та вважає діяльність департаменту архітектури ефективною.

Про це він повідомив під час пресконференції 11 грудня, передають «МикВісті».

За словами мера, департамент архітектури нині демонструє високий рівень роботи, зокрема у впорядкуванні документації та впровадженні сучасних підходів до містобудування й урбаністичного планування.

«Департамент архітектури я оцінюю на дуже гарному рівні. Я вважаю, що департамент архітектури розгрібає тисячі файлів, які лежали, впроваджує нові тенденції в роботі з архітектурою, плануванням, урбаністичним плануванням. Я слухаю міжнародних експертів, які кажуть про наші успіхи, які визнані в рамках України і за кордоном», — зазначив Олександр Сєнкевич.

Олександр Сєнкевич під час пресконференції. Фото: МикВісті

Водночас міський голова звернув увагу на проблеми у сфері культури, насамперед на хронічний дефіцит фінансування. За його словами, місту бракує коштів для повноцінної цієї сфери.

Нагадаємо, що під час з’ясування ситуації з дозволами на будівництво АЗС на перетині проспекту Богоявленського та вулиці Кобера виявилося, що головний архітектор Миколаєва Євген Поляков не знав, що там планують знести 182 дуби. Також він не зміг висловити свою думку стосовно будівництва у цій зеленій зони заправки.

Крім того, робота департаменту архітектури над новим генпланом міста не мала успіху. Миколаїв не отримав у 2025 році новий документ. На сьогодні місто живе за генеральним планом, затвердженим 16 років тому і лише оновлює топографічні вихідні дані для планування на наступний рік.

Однак Євген Поляков планує протягом двох років удвічі скоротити кількість білбордів на головних вулицях Миколаєва — з понад тисячі до 350–400. Великі рекламні конструкції поступово демонтуватимуть, замінюючи їх менш нав’язливою рекламою, зокрема беклайтами. Для цього в місті розробляють комплексну схему зовнішньої реклами для ключових проспектів.

Також зазначимо, що Департамент архітектури останнім часом проводить різноманітні архітектурні конкурси, Серед яких конкурс на вигляд меморіалів на честь захисників правопорядк, конкурсу на кращий проєкт реконструкції пологового будинку №3, конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, конкурс по будівлі трамвайної підстанції.