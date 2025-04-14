  • понеділок

    14 квітня, 2025

  • 13.9°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 14 квітня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 13.9° Переважно ясно

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують провести відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію з реставрації та пристосування Будиноку офіцерів флоту. 

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення та розташована у Центральному районі міста на вулиці Артилерійській, 7.

Згідно з ним, замовником конкурсу має стати департамент архітектури та містобудування, який розробить програму та умови конкурсу, затвердить склад журі й забезпечить організацію всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства.

Реклама

Метою конкурсу є пошук найкращого архітектурного рішення, яке дозволить зберегти історичну цінність будівлі та надати їй сучасну функціональність. Наразі вже є 3D-сканування інтер’єрів та екстер’єрів будівлі, що стануть базою для роботи спеціалістів.

Як зазначив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у цьому році планується провести конкурс, у наступному розробити проєктно-наукову документацію та розпочати пошук співфінансування поза межами міського бюджету.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести»Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»
Будинок офіцерів флоту, архівне фото «НикВести»Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.

Останні новини про: Відбудова

На водогоні для Миколаєва встановлять сонячні електростанції: влада обіцяє, що це зменшить тариф на воду для містян
Будівництвом водогону у Миколаїв займатиметься новий замовник та підрядник: роботи обіцяють завершити у серпні 2025 року
Відразу після запуску нового водогону миколаївці не отримають ідеальну воду, — Сухомлин
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаївській області росіянина заочно засудили на 10 років: він був одним з причетних до вбивства чоловіка старости села на Снігурівщині

Аліса Мелік-Адамян
новини

Стало відомо, хто з миколаївських депутатів не підтримав зупинку обрізки дерев на 3 роки

Аліна Квітко
новини

Сєнкевич доручив комунальникам, освітянам та медикам вийти на «суботник» у Миколаєві

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві спекли великодні паски з борошна, вирощеного на розмінованій землі Херсонщини

Аліна Квітко
новини

«Ти — їхній голос на волі»: у Миколаєві відбулась хода по Соборній на підтримку військовополонених

Даріна Мельничук

Останні новини про: Відбудова

Відразу після запуску нового водогону миколаївці не отримають ідеальну воду, — Сухомлин
Будівництвом водогону у Миколаїв займатиметься новий замовник та підрядник: роботи обіцяють завершити у серпні 2025 року
На водогоні для Миколаєва встановлять сонячні електростанції: влада обіцяє, що це зменшить тариф на воду для містян

Україна готова купити у США 10 систем Patriot за $15 млрд, — Зеленський

Суд на Миколаївщині заочно дав 10 років росіянину, який погрожував вбивством цивільним

Україна передала США свої пропозиції щодо угоди про надра, — міністерка юстиції

Головне сьогодні