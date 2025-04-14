У мерії Миколаєва проведуть конкурс архітекторів на проєкт реставрації ДОФ, а у 2026 почнуть шукати гроші

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

У Миколаєві планують провести відкритий всеукраїнський архітектурний конкурс на найкращу проєктну пропозицію з реставрації та пристосування Будиноку офіцерів флоту.

Відповідний проєкт рішення розміщений на сайті Миколаївської міської ради, пишуть «МикВісті».

Будівля є пам’яткою архітектури національного значення та розташована у Центральному районі міста на вулиці Артилерійській, 7.

Згідно з ним, замовником конкурсу має стати департамент архітектури та містобудування, який розробить програму та умови конкурсу, затвердить склад журі й забезпечить організацію всіх необхідних процедур відповідно до чинного законодавства.

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Метою конкурсу є пошук найкращого архітектурного рішення, яке дозволить зберегти історичну цінність будівлі та надати їй сучасну функціональність. Наразі вже є 3D-сканування інтер’єрів та екстер’єрів будівлі, що стануть базою для роботи спеціалістів.

Як зазначив головний архітектор Миколаєва Євген Поляков у цьому році планується провести конкурс, у наступному розробити проєктно-наукову документацію та розпочати пошук співфінансування поза межами міського бюджету.

ДОФ в історії Миколаєва

Будинок офіцерів флоту звели в 1824 році за наказом командира Чорноморського флоту Олександра Грейга для організації дозвілля офіцерів-моряків та їхніх сімей. 30 серпня 1890 року в ДОФі відбувся прийом, присвячений 100-річчю Миколаєва, про що писали «НикВести» в матеріалі «Чи матиме миколаївський ДОФ шанс на відродження?».

З початку повномасштабного вторгнення ДОФ став осередком допомоги небайдужих миколаївців в обороні міста. Перше, до чого долучились містяни — виготовлення коктейлів Молотова та блокпостів. Вже пізніше Будинок офіцерів флоту трансформувався у волонтерський хаб, куди приносили речі, медикаменти, допомогу для військових.

Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті» Будинок офіцерів флоту, архівне фото «МикВісті»

Будинок офіцерів флоту сьогодні

В кінці серпня 2020 року Володимир Зеленський вирішив включити ДОФ до переліку об'єктів «Великої реставрації» на пропозицію голови парламентської фракції «Слуги народу» Давида Арахамії. Однак у березні 2021 року «НикВести» повідомили, що ДОФ не включили до проекту президента, тому що на нього не зроблено проектно-кошторисну документацію, а представники місцевої влади не визначилися з тим, що там має розміщуватися.

Голова ОДА Віталій Кім повідомляв, що проблема з будівлею Будинку офіцерів флоту полягає також у тому, що влада не знає, як її використати. На той момент, за його словами, мова йшла про можливе розміщення там п'ятизіркового готелю.

Перед початком російської агресії 4 лютого 2022 року в управлінні культури Миколаївської міськради заявили, що на державному рівні рішення внести Будинок офіцерів флоту до переліку об'єктів «Великої реставрації» ухвалено.

В червні 2023 року очільник Миколаївської облради Антон Табунщик заявив, що звертався до міськради, аби вона передала ДОФ у спільну власність територіальних громад Миколаївщини. Він додав, що будівлю можна відреставрувати та розмістити там апарат і сесійну залу. Також там хочуть облаштувати кілька департаментів і обласної адміністрації.

Натомість координатор волонтерського штабу «ДОФ» Володимир Алєксєєв каже, що Будинок офіцерів флоту в Миколаєві має залишитись громадським простором, а не стати черговим бізнес-центром, рестораном чи житловим комплексом.

В червні 2024 року головний архітектор Миколаєва Євген Поляков винайшов, яким чином можна посилити українську ідентичність в памʼятці архітектури національного значення Офіцерське зібрання. Він запропонував оформити ДОФ таврійським розписом та використати при оздобленні жовто-сині кольори.

Згодом він заявив, що Будинок офіцерів флоту може стати навчально-координаційним центром для водоканалів південних регіонів.