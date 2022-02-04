В управлении культуры Николаевского горсовета рассказали, что на государственном уровне уже приняли решение внести Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации».

Об этом в эфире программы «Добрый вечер» на НИС-ТВ сообщил начальник ведомства Юрий Любаров.

Он напомнил, что изначально рассматривалась возможность отдать объект в концессию по примеру исторических зданий на западной Украине.

— Этот вопрос отодвинулся, и вдруг, к счастью, мы узнаем о том, что на государственном уровне принято решение включить его (ДОФ, — прим.) в большую реставрацию, — сказал Юрий Любаров.

Отметим, что на данный момент на сайте правительства и Министерства культуры распоряжения или приказы о включении ДОФа в перечень не публиковались.

Начальник управления культуры добавил, что в конце декабря объект также внесли в программу перспективного развития области на 2022 и последующие годы, как здание под филармонию с концертным залом.

— Он не может быть реконструирован, не может быть снесен, построен заново — это реставрация, это объект национального уровня охраны, — сказал Юрий Любаров.

По его мнению, решение о реставрации Дома офицеров флота за средства из госбюджета — однозначно хорошее решение.

— Будут деньги под областную филармонию, под городскую — прекрасно, я считаю, что мы должны это только приветствовать. Главное, чтобы все эти проекты были доведены до конца, — поделился Юрий Любаров.

Напомним, что 22 декабря 2021 года глава Николаевской областной государственной администрации Виталий Ким заявил, что коллективы областной филармонии разместят в Доме офицеров флота, а проектно-сметную документацию закончат уже до апреля 2022 года. Стоимость реставрации ДОФа, по его словам, пока составляет 250-450 миллионов — окончательная цена будет зависеть от того, что именно захотят сделать на этом объекте.

Кроме этого, народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения ДОФа и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».

В то же время, планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота озвучивались и ранее. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить ДОФ в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.