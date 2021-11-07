Народный депутат Украины Александр Пасичный заявил о намерении добиться включения Дома офицеров флота и астрономической обсерватории в Николаеве в перечень объектов «Большой реставрации».

Об этом народный депутат рассказал в комментарии НикВести.

По словам Александра Пасичного, внесенные им поправки по Николаевской области, которые не были поддержаны парламентом, могут быть включены в государственные программы и профинансированы в течение 2022 года. Нардеп привел в пример «Большую реставрацию» и рассказал, что эту программу создали, поскольку было много запросов на реставрацию исторических объектов в разных областях Украины.

— Когда подается много поправок [по объектам в регионах с одинаковой проблемой], это дает возможность министерствам обратить внимание, что это проблема комплексная, надо создавать программу и решать её также комплексно. Но иногда нужно решать конкретный вопрос, как, например, мы занимаемся обсерваторией. Это конкретный вопрос, памятник архитектуры, историческая ценность в первую очередь нашей Николаевской области. Опять же, было много запросов на реставрацию и, таким образом, это воплотилось в программу «Большая реставрация» по всей стране. Наш русдрамтеатр попал в эту программу, по обсерватории – мы движемся в этом направлении. Следующий шаг – мы планируем делать Дом офицеров флота. Это все в работе, – рассказал Александр Пасичный.

Напомним, что в феврале 2022 года президент Владимир Зеленский в ходе форума «Украина 30. Инфраструктура» сообщил, что рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия. Тогда министр культуры Александр Ткаченко сообщил, что в список войдет реставрация здания астрономической обсерватории в Николаеве.

Заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров также выразил мнение, что реставрировать здание астрономической обсерватории в Николаеве нужно в рамках «Большой реставрации», однако в мае 2021 года данный объект не включили в государственную программу.

Николаевская астрономическая обсерватория Дом офицеров флота

В то же время, ранее озвучивались планы включить в программу «Большая реставрация» Дом офицеров флота. Журналист Олег Деренюга напомнил, что в августе прошлого года во время визита в Николаев Владимир Зеленский решил включить Дом офицеров флота в перечень объектов «Большой реставрации» по предложению главы парламентской фракции «Слуги народа» Давида Арахамии. Однако в марте 2021 года НикВести писали, что ДОФ не включили в проект президента Владимира Зеленского «Большая реставрация», потому что на него не сделана проектно-сметная документация, а представители местной власти не определились с тем, что там должно размещаться.

На сегодняшний день в перечень объектов по Николаевской области, которые будут реконструированы по программе «Большая реставрация», включён только один объект – Николаевский художественный русский драматический театр.