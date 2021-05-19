Государственная программа «Большая реставрация» отклонила все объекты культуры Николаевской области.

Министерство культуры и информационной политики Украины огласило перечень проектов, которые получат финансирование за счет «Большой реставрации».

Хотя вчера заместитель главы Николаевской облгосадминистрации по вопросам культуры Юрий Гранатуров заявил, что реставрация здания астрономической обсерватории в Николаеве должна осуществляться в рамках государственной программы «Большая реставрация».

До этого глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким говорил о планах за деньги «Большой реставрации» восстановить астрономическую обсерваторию в Николаеве, бассейн «Заря», гимназию №2 и Николаевский художественный академический русский драматический театр.

Николаевский городской голова Александр Сенкевич также говорил о том, что Виталий Ким пытается включить гимназию №2 в проект «Большой реставрации».

— Если сегодня бюджетная комиссия дополнительно выдели средства на работу с крышей, они будут направлены и фактически использованы. Сегодня депутаты работают над бюджетом развития, в который могут быть заложены средства на ремонт. Более того, отдельно хочу сказать, что общаясь с главой ОГА Виталием Кимом, он как выпускник этой школы очень по этому поводу переживает и пытается, чтобы эта школа вместе с еще двумя объектами Николаевщины попала в «Большую реконструкцию». Так как она является фактически исторической достопримечательностью местного значения, — сказал мэр.

Напомним, в рамках программы «Большая реставрация» в течение следующих трех лет в Украине планируют отреставрировать около 150 объектов исторического и культурного наследия.

Ранее сообщалось, что Дом офицеров флота в Николаеве не включат в «Большую реставрацию», хотя это обещал Владимир Зеленский и лично контролировал Давид Арахамия.